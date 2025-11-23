Александр КУЧЕР: «Достучался до ребят, они вышли и начали играть»

В поединке 17-го тура Первой лиги «Черноморец» на своем поле со счетом 4:1 обыграл хмельницкое «Подолье». Результат поединка прокомментировал главный тренер одесского клуба Александр Кучер.

«Готовились к Подолью, понимали, что команда сейчас на эмоциональном подъеме, как бывает, когда меняется тренер. Знаю Александра Воловика, играл с ним. Его команда не бьет, играет в футбол, показывает комбинационный футбол, короткая и средняя передача. И понимали, чего нам ждать. Так оно и вышло, что первый тайм тяжелым был. Где-то поле тяжелое было, не пошло, где-то перенервничали. Но когда забили первый гол, там уже все кардинально изменилось. Все начало выходить. Ребята почувствовали окрыление, побежали вперед, пошла скорость, пошли моменты и пошли голы. Хочется, чтобы они справлялись с этими эмоциями. Это и моя работа тоже. Помогать им в этом. Если сразу сначала забьешь гол, и будет уже всегда легче играть.

Мы понимали, что это последняя игра, которую мы играем дома в этом году. И говорили, что нужно все-таки дать игру, победить обязательно, чтобы болельщик все-таки вернул эмоции, которые у нас были раньше. Достучался до ребят, они вышли и начали играть, стали забивать. Дай бог, чтобы оно так и оставалось дальше, чтобы эта уверенность перенеслась на следующий год», – сказал Александр Кучер.