Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Достучался до ребят, они вышли и начали играть»
Первая лига
Черноморец
22.11.2025 14:00 – FT 4 : 1
Подолье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
23 ноября 2025, 11:26 |
356
0

Александр КУЧЕР: «Достучался до ребят, они вышли и начали играть»

Главный тренер «Черноморца» подвел итого матча с «Подольем»

23 ноября 2025, 11:26 |
356
0
Александр КУЧЕР: «Достучался до ребят, они вышли и начали играть»
ФК Черноморец. Александр Кучер

В поединке 17-го тура Первой лиги «Черноморец» на своем поле со счетом 4:1 обыграл хмельницкое «Подолье». Результат поединка прокомментировал главный тренер одесского клуба Александр Кучер.

«Готовились к Подолью, понимали, что команда сейчас на эмоциональном подъеме, как бывает, когда меняется тренер. Знаю Александра Воловика, играл с ним. Его команда не бьет, играет в футбол, показывает комбинационный футбол, короткая и средняя передача. И понимали, чего нам ждать. Так оно и вышло, что первый тайм тяжелым был. Где-то поле тяжелое было, не пошло, где-то перенервничали. Но когда забили первый гол, там уже все кардинально изменилось. Все начало выходить. Ребята почувствовали окрыление, побежали вперед, пошла скорость, пошли моменты и пошли голы. Хочется, чтобы они справлялись с этими эмоциями. Это и моя работа тоже. Помогать им в этом. Если сразу сначала забьешь гол, и будет уже всегда легче играть.

Мы понимали, что это последняя игра, которую мы играем дома в этом году. И говорили, что нужно все-таки дать игру, победить обязательно, чтобы болельщик все-таки вернул эмоции, которые у нас были раньше. Достучался до ребят, они вышли и начали играть, стали забивать. Дай бог, чтобы оно так и оставалось дальше, чтобы эта уверенность перенеслась на следующий год», – сказал Александр Кучер.

События матча

45’ +29
ГОЛ ! Мяч забил Луифер (Черноморец).
45’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Луифер (Черноморец).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Робакидзе (Черноморец).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Когут (Черноморец).
По теме:
БОРЖЕС: «С ним у нас очень хорошие отношения»
Ван Леувен vs Шандрук. Известны составы на матч Кривбасс – Верес в УПЛ
Валерий КУЦЕНКО: «Мы не дожали соперника»
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Александр Кучер
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Футбол | 23 ноября 2025, 08:55 11
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ

Андрей Шахов посоветовал болельщикам набраться терпения

ФОТО. «Лучший перформанс Мудрика за год»: как он стал мастером пикапа
Футбол | 23 ноября 2025, 05:19 2
ФОТО. «Лучший перформанс Мудрика за год»: как он стал мастером пикапа
ФОТО. «Лучший перформанс Мудрика за год»: как он стал мастером пикапа

Михаил Мудрик показал как приглашать девушек на свидание с помощью Instagram

Аль-Наср – Аль-Халидж. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 23.11.2025, 09:47
Аль-Наср – Аль-Халидж. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Наср – Аль-Халидж. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Футбол | 22.11.2025, 17:27
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Футбол | 23.11.2025, 06:48
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
22.11.2025, 01:02
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
23.11.2025, 06:35 27
Футбол
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 11
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 1
Другие виды
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем