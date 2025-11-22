Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Невероятный матч Черноморца. Тревоги на 3 часа и блекаут на стадионе
Первая лига
Черноморец
22.11.2025 14:00 – FT 4 : 1
Подолье
Украина. Первая лига
22 ноября 2025, 19:17 | Обновлено 22 ноября 2025, 19:31
1122
0

Одесситы одержали непростую победу

1122
0
ФК Черноморец

Непростой игровой день в Первой лиге завершил Черноморец, который на своем поле разгромил Подолье со счетом 4:1, однако игра вышла тяжелой для футболистов и болельщиков.

Из-за нескольких воздушных тревог матч затянулся на дополнительные три часа. А когда встречу возобновили, на стадионе случился блекаут и пропало освещение.

Однако свет в итоге вернули, а одесская команда набирает 38 очков и остается на второй позиции с отставанием в четыре пункта от Буковины с игрой в запасе для конкурента.

Первая лига. 17-й тур

Черноморец – Подолье 4:1
Голы: Когут, 42, Робакидзе, 47, Луифер, 52, 74 – Шаврин, 83

Турнирная таблица

Черноморец Одесса Подолье Хмельницкий Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
