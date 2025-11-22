Черноморец – Подолье – 4:1. Тревога и пропавшее освещение. Видео голов

В субботу, 22 ноября, в Одессе состоялся поединок 17-го тура Первой лиги. «Черноморец» на своем поле принимал хмельницкое «Подолье».

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Черноморец» идет на второй позиции и ведет борьбу за возвращение в УПЛ. «Подолье» занимает 15 место и находиться в зоне вылета.

«Черноморец» открыл счет на 42-й минуте. Иван Когут отобрал мяч в штрафной соперника и мощно пробил в дальний угол.

Когда команды ушли в раздевалки, прозвучал сигнал воздушной тревоги. И начало второго тайма пришлось отложить.

После длительной паузы игра все же возобновилась. «Черноморец» быстро забил два мяча, а на 72-й минуте добавил еще один.

На 77-й минуте на стадионе пропало освещение. Однако проблему быстро решили и поединок доиграли. При этом «Подолье» успело забить гол престижа.

Первая лига. 17-й тур, 22 ноября. Одесса, стадион «Черноморец»

«Черноморец» Одесса – «Подолье» Хмельницкий – 4:1

Голы: И. Когут, 42, Робакибзе, 47, Луифер Эрнандес, 52, 74 – Шаврин, 81

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)