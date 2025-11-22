Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Подолье – 4:1. Тревога и пропавшее освещение. Видео голов
Первая лига
Черноморец
22.11.2025 14:00 – FT 4 : 1
Подолье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
22 ноября 2025, 19:56 | Обновлено 22 ноября 2025, 20:00
592
0

Черноморец – Подолье – 4:1. Тревога и пропавшее освещение. Видео голов

Поединок прошел в Одессе на стадионе «Черноморец»

22 ноября 2025, 19:56 | Обновлено 22 ноября 2025, 20:00
592
0
Черноморец – Подолье – 4:1. Тревога и пропавшее освещение. Видео голов
ФК Черноморец

В субботу, 22 ноября, в Одессе состоялся поединок 17-го тура Первой лиги. «Черноморец» на своем поле принимал хмельницкое «Подолье».

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Черноморец» идет на второй позиции и ведет борьбу за возвращение в УПЛ. «Подолье» занимает 15 место и находиться в зоне вылета.

«Черноморец» открыл счет на 42-й минуте. Иван Когут отобрал мяч в штрафной соперника и мощно пробил в дальний угол.

Когда команды ушли в раздевалки, прозвучал сигнал воздушной тревоги. И начало второго тайма пришлось отложить.

После длительной паузы игра все же возобновилась. «Черноморец» быстро забил два мяча, а на 72-й минуте добавил еще один.

На 77-й минуте на стадионе пропало освещение. Однако проблему быстро решили и поединок доиграли. При этом «Подолье» успело забить гол престижа.

Первая лига. 17-й тур, 22 ноября. Одесса, стадион «Черноморец»

«Черноморец» Одесса – «Подолье» Хмельницкий – 4:1

Голы: И. Когут, 42, Робакибзе, 47, Луифер Эрнандес, 52, 74 – Шаврин, 81

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)

События матча

45’ +29
ГОЛ ! Мяч забил Луифер (Черноморец).
45’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Луифер (Черноморец).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Робакидзе (Черноморец).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Когут (Черноморец).
По теме:
Андрей АНИЩЕНКО: «Если вы что-то можете – сыграете даже на асфальте»
КАЛЮЖНЫЙ: «Соперник бегал за мной и толкал. А потом – плюнул в меня»
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса Подолье Хмельницкий Иван Когут Георгий Робакидзе Луифер Эрнандес Вадим Шаврин
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Футбол | 22 ноября 2025, 06:22 2
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»

Защитник выразил свою гражданскую позицию

Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Футбол | 22 ноября 2025, 17:27 135
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука

Киевское Динамо терпит третье подряд поражение в чемпионате

В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
Футбол | 22.11.2025, 07:24
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Футбол | 22.11.2025, 07:10
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Был тяжелый разговор. Ключевой игрок Динамо объяснил позор от Колоса
Футбол | 22.11.2025, 19:22
Был тяжелый разговор. Ключевой игрок Динамо объяснил позор от Колоса
Был тяжелый разговор. Ключевой игрок Динамо объяснил позор от Колоса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
20.11.2025, 20:40 8
Футбол
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
20.11.2025, 19:42
Футбол
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 21
Футбол
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 1
Другие виды
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем