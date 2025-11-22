Первая лига. 17-й тур, 22 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 ноября видеотрансляцию матчей 17-го тура Первой лиги
22 ноября проходят матчи 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 17-й тур, 22 ноября 2025
- 12:00. Металлург Запорожье – Нива Тернополь
- 12:30. Ингулец Петрово – Металлист Харьков
- 13:15. ЮКСА Тарасовка – Ворскла Полтава
- 14:00. Черноморец Одесса – Подолье Хмельницкий
Турнирная таблица
События матча
