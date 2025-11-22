Первая лига. 17-й тур, 22 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 ноября проходят матчи 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 17-й тур, 22 ноября 2025

12:00. Металлург Запорожье – Нива Тернополь

12:30. Ингулец Петрово – Металлист Харьков

13:15. ЮКСА Тарасовка – Ворскла Полтава

14:00. Черноморец Одесса – Подолье Хмельницкий

Турнирная таблица

