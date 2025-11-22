Первая лига. 17-й тур, 22 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Металлург Зп
22.11.2025 12:00 – 74 2 : 1
Нива Тернополь
Украина. Первая лига
22 ноября 2025, 13:15 |
Смотрите 22 ноября видеотрансляцию матчей 17-го тура Первой лиги

ФК Металлург Запорожье

22 ноября проходят матчи 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 17-й тур, 22 ноября 2025

  • 12:00. Металлург Запорожье – Нива Тернополь
  • 12:30. Ингулец Петрово – Металлист Харьков
  • 13:15. ЮКСА Тарасовка – Ворскла Полтава
  • 14:00. Черноморец Одесса – Подолье Хмельницкий

Турнирная таблица

12:00. Металлург Запорожье – Нива Тернополь

12:30. Ингулец Петрово – Металлист Харьков

13:15. ЮКСА Тарасовка – Ворскла Полтава

14:00. Черноморец Одесса – Подолье Хмельницкий

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Металлург Зп.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Напуда (Нива Тернополь).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Иродовский (Металлург Зп).
Вернидуб подтвердил переговоры с титулованным клубом в Европе
Вторая лига. 20-й тур, 22 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Стадион Украина засыпало снегом перед матчем Карпат и Металлиста 1925
