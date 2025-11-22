Вернуться в УПЛ будет сложно. Ворскла снова не выиграла в Первой лиге

Ворскла, несмотря на недавнюю смену тренера, пока не может найти стабильную игру в Первой лиге.

Команда на выезде сыграла вничью с ЮКСА и остается с одной победой в десяти последних встречах чемпионата. Это оставляет полтавскую команду на 9-м месте с 18 набранными очками.

От топ-4, которая дает право побороться за возвращение в УПЛ, Ворсклу отделяют 15 очков. Перед стартом сезона клуб говорил о задаче вернуться в элиту.

ЮКСА идет в топ-6 с 24 пунктами.

Первая лига. 17-й тур

ЮКСА – Ворскла 1:1

Гол: Монтейру, 50 – Войцеховский, 66