  4. Вернуться в УПЛ будет сложно. Ворскла снова не выиграла в Первой лиге
Первая лига
ЮКСА
22.11.2025 13:15 – FT 1 : 1
Ворскла
Украина. Первая лига
22 ноября 2025, 15:35 | Обновлено 22 ноября 2025, 15:54
Ничья на поле соперника

ФК Ворскла

Ворскла, несмотря на недавнюю смену тренера, пока не может найти стабильную игру в Первой лиге.

Команда на выезде сыграла вничью с ЮКСА и остается с одной победой в десяти последних встречах чемпионата. Это оставляет полтавскую команду на 9-м месте с 18 набранными очками.

От топ-4, которая дает право побороться за возвращение в УПЛ, Ворсклу отделяют 15 очков. Перед стартом сезона клуб говорил о задаче вернуться в элиту.

ЮКСА идет в топ-6 с 24 пунктами.

Первая лига. 17-й тур

ЮКСА – Ворскла 1:1
Гол: Монтейру, 50 – Войцеховский, 66

Ворскла Полтава ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
