Вернуться в УПЛ будет сложно. Ворскла снова не выиграла в Первой лиге
Ничья на поле соперника
Ворскла, несмотря на недавнюю смену тренера, пока не может найти стабильную игру в Первой лиге.
Команда на выезде сыграла вничью с ЮКСА и остается с одной победой в десяти последних встречах чемпионата. Это оставляет полтавскую команду на 9-м месте с 18 набранными очками.
От топ-4, которая дает право побороться за возвращение в УПЛ, Ворсклу отделяют 15 очков. Перед стартом сезона клуб говорил о задаче вернуться в элиту.
ЮКСА идет в топ-6 с 24 пунктами.
Первая лига. 17-й тур
ЮКСА – Ворскла 1:1
Гол: Монтейру, 50 – Войцеховский, 66
