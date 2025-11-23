Валерий КУЦЕНКО: «Мы не дожали соперника»

В матче 17-го тура Первой лиги «Ворскла» на выезде сыграла с ФК ЮКСА вничью 1:1. Результат матча прокомментировал тренер полтавского клуба Валерий Куценко.

«Сегодня все было. И борьба, и голевые моменты были. Очень напряженная игра была с обеих сторон. Думаю, что болельщикам тоже понравилось. И погода такая, английская, и борьбы было много. После перерыва вышли ребята, и не хватило концентрации. Первыми пропустили так неудачно, там ошибки в защите были. Но потом ребята собрались. И мы перестроили немного схему. С 70-й минутой полное было у нас преимущество, но не хватило мастерства нам реализовать моменты.

У всех были ошибки, потому что погода такая, поле вязкое. Вышедшие на замену ребята они очень помогли. Все поработали. Хочу поблагодарить ребят за игру, но хотелось бы, если будет даже один момент, они его реализовывали. С обеих сторон были моменты, но после 70-й минуты у нас и преимущество было. Мы не дожали соперника», – сказал Валерий Куценко.