  Валерий КУЦЕНКО: «Мы не дожали соперника»
Первая лига
ЮКСА
22.11.2025 13:15 – FT 1 : 1
Ворскла
Украина. Первая лига
23 ноября 2025, 11:54 | Обновлено 23 ноября 2025, 11:56
70
0

Валерий КУЦЕНКО: «Мы не дожали соперника»

Наставник «Ворсклы» дал оценку матчу с ФК ЮКСА

Валерий Куценко

В матче 17-го тура Первой лиги «Ворскла» на выезде сыграла с ФК ЮКСА вничью 1:1. Результат матча прокомментировал тренер полтавского клуба Валерий Куценко.

«Сегодня все было. И борьба, и голевые моменты были. Очень напряженная игра была с обеих сторон. Думаю, что болельщикам тоже понравилось. И погода такая, английская, и борьбы было много. После перерыва вышли ребята, и не хватило концентрации. Первыми пропустили так неудачно, там ошибки в защите были. Но потом ребята собрались. И мы перестроили немного схему. С 70-й минутой полное было у нас преимущество, но не хватило мастерства нам реализовать моменты.

У всех были ошибки, потому что погода такая, поле вязкое. Вышедшие на замену ребята они очень помогли. Все поработали. Хочу поблагодарить ребят за игру, но хотелось бы, если будет даже один момент, они его реализовывали. С обеих сторон были моменты, но после 70-й минуты у нас и преимущество было. Мы не дожали соперника», – сказал Валерий Куценко.

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Войцеховский (Ворскла).
53’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ЮКСА.
Сергей Турчак
