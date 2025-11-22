Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЮКСА – Ворскла – 1:1. Забили два красивых мяча. Видео голов и обзор матча
Первая лига
ЮКСА
22.11.2025 13:15 – FT 1 : 1
Ворскла
Украина. Первая лига
22 ноября 2025, 15:47
ЮКСА – Ворскла – 1:1. Забили два красивых мяча. Видео голов и обзор матча

Поединок прошел в Буче на стадионе «Юбилейный»

ЮКСА – Ворскла – 1:1. Забили два красивых мяча. Видео голов и обзор матча
ФК ЮКСА

В субботу, 22 ноября, состоялся поединок 17-го тура Первой лиги. ЮКСА встретилась с полтавской «Ворсклой». Матч завершился со счетом 1:1.

В турнирной таблице команды расположились рядом. Перед началом игровой программы тура ЮКСА шла на восьмом месте, а «Ворскла» занимала девятую позицию.

Счет в матче открыла ЮКСА. В начале второго тайма отличился Педро Акасио. Легионер ФК ЮКСА обводящим ударом положил мяч под левую штангу.

«Ворскла» отыгралась на 66-й минуте. Автором гола стал Владислав Войцеховский.

Первая лига. 17-й тур, 22 ноября. Буча, стадион «Юбилейный»

ЮКСА Тарасовка – «Ворскла» Полтава – 1:1

Голы: Педро Акасио, 52 – Войцеховский, 66

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
