ЮКСА – Ворскла – 1:1. Забили два красивых мяча. Видео голов и обзор матча

В субботу, 22 ноября, состоялся поединок 17-го тура Первой лиги. ЮКСА встретилась с полтавской «Ворсклой». Матч завершился со счетом 1:1.

В турнирной таблице команды расположились рядом. Перед началом игровой программы тура ЮКСА шла на восьмом месте, а «Ворскла» занимала девятую позицию.

Счет в матче открыла ЮКСА. В начале второго тайма отличился Педро Акасио. Легионер ФК ЮКСА обводящим ударом положил мяч под левую штангу.

«Ворскла» отыгралась на 66-й минуте. Автором гола стал Владислав Войцеховский.

Первая лига. 17-й тур, 22 ноября. Буча, стадион «Юбилейный»

ЮКСА Тарасовка – «Ворскла» Полтава – 1:1

Голы: Педро Акасио, 52 – Войцеховский, 66

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)