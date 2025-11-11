Травма Довбика, заявление WADA по Мудрику, обращение Руха к УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 10 ноября.

1. В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика

Украинец продолжает ждать решения

2. Металлист 1925 хочет купить футболиста, который феерит за сборную Украины

Алексей Гуцуляк может покинуть «Полесье»

3. Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо

Де Калонджи пройдет просмотр в киевском клубе до конца декабря

4. Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону

Кажется, молодой вундеркинд начинает относится к футболу слишком легкомысленно

5. Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок

Артем Довбик получил травму мышцы бедра в матче против Удинезе

6. Норрис и титул Формулы-1, магия Ферстаппена и топовый Антонелли

Классный этап в Бразилии принес много интересных событий, в том числе +24 для Ландо

7. Игрок сборной Украины подписал контракт с клубом экзотического чемпионата

Богдан Близнюк продолжит карьеру в чемпионате Тайваня

8. ОФИЦИАЛЬНО. Итауме нашли соперника. Известно, когда состоится бой

Перспективный супертяж вернется в 2026 году

9. Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений

Рух недоволен судейством

10. Бесчинство болельщиков Александрии, поражение Динамо, разгром от Шахтера

Самые интересные события 12-то тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре