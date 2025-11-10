Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 16:33 | Обновлено 10 ноября 2025, 16:57
1289
1

Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений

Рух недоволен судейством

10 ноября 2025, 16:33 | Обновлено 10 ноября 2025, 16:57
1289
1 Comments
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
ФК Рух

Клуб УПЛ Рух на официальном сайте сообщил, что обратился в УАФ и комитет арбитров по поводу эпизода в недавнем матче УПЛ против Вереса (поражение 0:1).

Львовский клуб недоволен, что арбитр сперва назначил пенальти в ворота Вереса, а затем после консультации с VAR отменил свое решение.

Заявление Руха

ФК «Рух» обратился в Комитет арбитров УАФ. Причина этого – спорный момент в первом тайме матча 12-го тура УПЛ против «Вереса».

Арбитр Назарий Дердь назначил пенальти на 35-й минуте игры после попадания мяча в руку игрока ровенского клуба Семена Вовченко. Впрочем, после вмешательства бригады ВАР, главный рефери изменил свое первоочередное решение и отменил одиннадцатиметровый удар.

«Рух» стремится получить разъяснения от Комитета арбитров УАФ относительно этого решения. А также клуб добивается обнародования переговоров арбитров в данном эпизоде.

По теме:
ПОЛЕГЕНЬКО: «Сейчас очень много команд выровнялось, и очень интересно»
КАЮК – о победе ЛНЗ над Динамо: «Я бы не назвал эти матчи историческими»
Эдуард САРАПИЙ: «Нарабатываем стандарты, и они принесли нам результат»
Рух Львов Верес Ровно Верес - Рух Украинская Премьер-лига Комитет арбитров УАФ
Иван Зинченко Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Футбол | 10 ноября 2025, 06:22 4
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье

Артем Легостаев выбрал бы играть за житомирский клуб

Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Футбол | 10 ноября 2025, 09:47 43
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ

Наставник киевского клуба признался, что его подопечным не хватило свежести и эмоций

ФОТО. Месси тайно вернулся в Барселону, но есть нюанс
Футбол | 10.11.2025, 12:44
ФОТО. Месси тайно вернулся в Барселону, но есть нюанс
ФОТО. Месси тайно вернулся в Барселону, но есть нюанс
Реал объявил о травме Куртуа. Что ждет Лунина?
Футбол | 10.11.2025, 15:03
Реал объявил о травме Куртуа. Что ждет Лунина?
Реал объявил о травме Куртуа. Что ждет Лунина?
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Футбол | 09.11.2025, 17:30
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Rrrrrrrr
Що, невдахи? Пенальті закортіло. Авжеш...
Ответить
0
Популярные новости
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
10.11.2025, 08:55 2
Бокс
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 11
Бокс
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 5
Футбол
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
10.11.2025, 04:42 1
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 25
Футбол
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
09.11.2025, 07:20 8
Футбол
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем