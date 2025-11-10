Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений

Клуб УПЛ Рух на официальном сайте сообщил, что обратился в УАФ и комитет арбитров по поводу эпизода в недавнем матче УПЛ против Вереса (поражение 0:1).

Львовский клуб недоволен, что арбитр сперва назначил пенальти в ворота Вереса, а затем после консультации с VAR отменил свое решение.

Заявление Руха

ФК «Рух» обратился в Комитет арбитров УАФ. Причина этого – спорный момент в первом тайме матча 12-го тура УПЛ против «Вереса».

Арбитр Назарий Дердь назначил пенальти на 35-й минуте игры после попадания мяча в руку игрока ровенского клуба Семена Вовченко. Впрочем, после вмешательства бригады ВАР, главный рефери изменил свое первоочередное решение и отменил одиннадцатиметровый удар.

«Рух» стремится получить разъяснения от Комитета арбитров УАФ относительно этого решения. А также клуб добивается обнародования переговоров арбитров в данном эпизоде.