Металлист 1925 хочет купить футболиста, который феерит за сборную Украины

Полузащитник сборной Украины Алексей Гуцуляк может в ближайшее время покинуть житомирское «Полесье».

Как сообщает портал Днепрянин, «Металлист 1925» вступил в контакт с представителями футболиста по поводу возможного перехода в харьковский клуб.

Отмечается, что харьковчане готовы удовлетворить финансовые требования Гуцуляка, которые для «Полесья» стали слишком высокими, особенно учитывая недостаток игровой практики у игрока.

Контракт Гуцуляка с житомирским клубом действует до лета 2026 года, но уже зимой футболист будет иметь право подписать предварительное соглашение с новой командой.

Гуцуляк в последних двух матчах за сборную Украины забил два гола и отдал одну результативную передачу.