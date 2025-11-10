Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 21:27 | Обновлено 10 ноября 2025, 21:28
Металлист 1925 хочет купить футболиста, который феерит за сборную Украины

Алексей Гуцуляк может покинуть «Полесье»

ФК Полесья. Алексей Гуцуляк

Полузащитник сборной Украины Алексей Гуцуляк может в ближайшее время покинуть житомирское «Полесье».

Как сообщает портал Днепрянин, «Металлист 1925» вступил в контакт с представителями футболиста по поводу возможного перехода в харьковский клуб.

Отмечается, что харьковчане готовы удовлетворить финансовые требования Гуцуляка, которые для «Полесья» стали слишком высокими, особенно учитывая недостаток игровой практики у игрока.

Контракт Гуцуляка с житомирским клубом действует до лета 2026 года, но уже зимой футболист будет иметь право подписать предварительное соглашение с новой командой.

Гуцуляк в последних двух матчах за сборную Украины забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Дмитрий Олийченко
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
На місце Буткевича радше підвищив би зарплату Гуцуляку вдвічі, ніж віддавати цифрам. Бачите, як надавали по рогах всі кому не лінь, так вони і активізувались з дев'ятого місця.
