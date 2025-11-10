Металлист 1925 хочет купить футболиста, который феерит за сборную Украины
Алексей Гуцуляк может покинуть «Полесье»
Полузащитник сборной Украины Алексей Гуцуляк может в ближайшее время покинуть житомирское «Полесье».
Как сообщает портал Днепрянин, «Металлист 1925» вступил в контакт с представителями футболиста по поводу возможного перехода в харьковский клуб.
Отмечается, что харьковчане готовы удовлетворить финансовые требования Гуцуляка, которые для «Полесья» стали слишком высокими, особенно учитывая недостаток игровой практики у игрока.
Контракт Гуцуляка с житомирским клубом действует до лета 2026 года, но уже зимой футболист будет иметь право подписать предварительное соглашение с новой командой.
Гуцуляк в последних двух матчах за сборную Украины забил два гола и отдал одну результативную передачу.
