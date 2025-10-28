Полесье хочет снизить зарплату игроку сборной Украины. Тот может уйти

Украинский футболист Алексей Гуцуляк может вскоре покинуть «Полесье».

По информации Игоря Бурабса, переговоры между «Полесьем» и полузащитником Гуцуляком по поводу зарплаты находятся на сложном этапе. Игрок сейчас получает 50 тыс. долларов в месяц, 600 тыс. в год, контракт заключен по схеме 2+2 года.

Клуб предлагает уменьшить месячную зарплату более чем вдвое — до 20 тыс. долларов на три года. Если Гуцуляк не согласится, «Полесье» может воспользоваться опцией продления контракта и сразу продать игрока, чтобы покрыть расходы.

Ранее Sport.ua стала известна причина потери Алексеем Гуцуляком места в основном составе и в заявке «волков».