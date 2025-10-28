Полесье хочет снизить зарплату игроку сборной Украины. Тот может уйти
Алексей Гуцуляк может покинуть житомирский клуб
Украинский футболист Алексей Гуцуляк может вскоре покинуть «Полесье».
По информации Игоря Бурабса, переговоры между «Полесьем» и полузащитником Гуцуляком по поводу зарплаты находятся на сложном этапе. Игрок сейчас получает 50 тыс. долларов в месяц, 600 тыс. в год, контракт заключен по схеме 2+2 года.
Клуб предлагает уменьшить месячную зарплату более чем вдвое — до 20 тыс. долларов на три года. Если Гуцуляк не согласится, «Полесье» может воспользоваться опцией продления контракта и сразу продать игрока, чтобы покрыть расходы.
Ранее Sport.ua стала известна причина потери Алексеем Гуцуляком места в основном составе и в заявке «волков».
