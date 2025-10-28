Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье хочет снизить зарплату игроку сборной Украины. Тот может уйти
Украина. Премьер лига
28 октября 2025, 16:02 |
1821
0

Полесье хочет снизить зарплату игроку сборной Украины. Тот может уйти

Алексей Гуцуляк может покинуть житомирский клуб

28 октября 2025, 16:02 |
1821
0
Полесье хочет снизить зарплату игроку сборной Украины. Тот может уйти
ФК Полесья. Алексей Гуцуляк

Украинский футболист Алексей Гуцуляк может вскоре покинуть «Полесье».

По информации Игоря Бурабса, переговоры между «Полесьем» и полузащитником Гуцуляком по поводу зарплаты находятся на сложном этапе. Игрок сейчас получает 50 тыс. долларов в месяц, 600 тыс. в год, контракт заключен по схеме 2+2 года.

Клуб предлагает уменьшить месячную зарплату более чем вдвое — до 20 тыс. долларов на три года. Если Гуцуляк не согласится, «Полесье» может воспользоваться опцией продления контракта и сразу продать игрока, чтобы покрыть расходы.

Ранее Sport.ua стала известна причина потери Алексеем Гуцуляком места в основном составе и в заявке «волков».

По теме:
Эксперт: «Динамо – 80-летний дед в постели с моделью. Хочет и не может»
На фоне слухов об исчезновении. Рух определился с будущим в УПЛ
Усиление для Реброва. Игрок сборной Украины избежал серьезной травмы
Алексей Гуцуляк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Игорь Бурбас
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Футбол | 28 октября 2025, 11:12 6
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»

Бывший тренер киевлян – об Андрее Ярмоленко

Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
Бокс | 28 октября 2025, 01:45 7
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика

Ставит на свою непредсказуемость

Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Футбол | 28.10.2025, 08:33
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Футбол | 28.10.2025, 07:55
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Коуч ФК Чернигов пояснил исторический успех клуба в Кубке Украины
Футбол | 28.10.2025, 15:49
Коуч ФК Чернигов пояснил исторический успех клуба в Кубке Украины
Коуч ФК Чернигов пояснил исторический успех клуба в Кубке Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мозес ИТАУМА: «Дайте ему шанс против Усика. Я думал, он его снесет»
Мозес ИТАУМА: «Дайте ему шанс против Усика. Я думал, он его снесет»
27.10.2025, 05:42 3
Бокс
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
27.10.2025, 06:23 15
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
27.10.2025, 04:42 1
Футбол
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 131
Футбол
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 6
Бокс
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
26.10.2025, 16:26 4
Футбол
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
27.10.2025, 19:20 2
Бокс
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
27.10.2025, 08:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем