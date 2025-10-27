Стало известно, почему Ротань не ставит Гуцуляка в стартовый состав Полесья
Алексей уже дважды не попал в заявку команды
Как стало известно Sport.ua, потеря Алексеем Гуцуляком места в основном составе, а теперь и места в заявке «волков» не связана со здоровьем игрока сборной Украины. Тренерский штаб житомирян недоволен уровнем игры и отношением к делу, которое демонстрирует звездный полузащитник.
Приоритетом является именно командная игра, а к Алексею есть вопросы по выполнению тактических задач, поэтому в составе играют те, кто выполняет все требования тренерского штаба. Именно поэтому Руслан Ротань отдает предпочтение на флангах нападения «Полесья» Максиму Брагару и Владиславу Велетню.
Напомним, что последний раз в стартовом составе «Полесья» Гуцуляк выходил аж летом в матче с «Динамо». С тех пор постоянную игровую практику Алексей получал только в сборной Украины, а в клубе преимущественно выходил на замену или вообще не попадал в заявку на игру.
Контракт Алексея Гуцуляка с «Полесьем» истекает летом 2026 года.
Игорь ЛИСЕНКО
