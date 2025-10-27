Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, почему Ротань не ставит Гуцуляка в стартовый состав Полесья
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 14:24 | Обновлено 27 октября 2025, 14:29
Стало известно, почему Ротань не ставит Гуцуляка в стартовый состав Полесья

Алексей уже дважды не попал в заявку команды

ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Как стало известно Sport.ua, потеря Алексеем Гуцуляком места в основном составе, а теперь и места в заявке «волков» не связана со здоровьем игрока сборной Украины. Тренерский штаб житомирян недоволен уровнем игры и отношением к делу, которое демонстрирует звездный полузащитник.

Приоритетом является именно командная игра, а к Алексею есть вопросы по выполнению тактических задач, поэтому в составе играют те, кто выполняет все требования тренерского штаба. Именно поэтому Руслан Ротань отдает предпочтение на флангах нападения «Полесья» Максиму Брагару и Владиславу Велетню.

Напомним, что последний раз в стартовом составе «Полесья» Гуцуляк выходил аж летом в матче с «Динамо». С тех пор постоянную игровую практику Алексей получал только в сборной Украины, а в клубе преимущественно выходил на замену или вообще не попадал в заявку на игру.

Контракт Алексея Гуцуляка с «Полесьем» истекает летом 2026 года.

Игорь ЛИСЕНКО

Алексей Гуцуляк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Руслан Ротань Полесье Житомир
An124_Ukr
Зажрався )))
Ответить
-1
Gargantua
надо Динамо выходить с предложением.
обмен на Брагару напрашивается. Они там еще и Рубчинским интерсуются. Туда же, в придачу.
Ответить
-1
