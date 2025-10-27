Стало известно, почему Ротань не ставит Гуцуляка в стартовый состав Полесья

Как стало известно Sport.ua, потеря Алексеем Гуцуляком места в основном составе, а теперь и места в заявке «волков» не связана со здоровьем игрока сборной Украины. Тренерский штаб житомирян недоволен уровнем игры и отношением к делу, которое демонстрирует звездный полузащитник.

Приоритетом является именно командная игра, а к Алексею есть вопросы по выполнению тактических задач, поэтому в составе играют те, кто выполняет все требования тренерского штаба. Именно поэтому Руслан Ротань отдает предпочтение на флангах нападения «Полесья» Максиму Брагару и Владиславу Велетню.

Напомним, что последний раз в стартовом составе «Полесья» Гуцуляк выходил аж летом в матче с «Динамо». С тех пор постоянную игровую практику Алексей получал только в сборной Украины, а в клубе преимущественно выходил на замену или вообще не попадал в заявку на игру.

Контракт Алексея Гуцуляка с «Полесьем» истекает летом 2026 года.

Игорь ЛИСЕНКО