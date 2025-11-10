В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Украинец продолжает ждать решения
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька поделился информацией о допинговом скандале Михаила Мудрика.
«Прежде всего, мы ждем дисциплинарного решения по его делу со стороны ассоциации футбола Англии.
На сегодняшний день мы не знаем, когда оно будет. Затем, в соответствии с антидопинговым кодексом, запросим документацию игрока и тогда решим, согласны ли мы с этим дисциплинарным решением. Мы можем подать апелляцию в двух случаях: если сочтем, что решение будет слишком суровым или слишком снисходительным», — сказал Банька.
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир Бражко может покинуть клуб
Энди Руис утверждает, что Александр готов с ним драться