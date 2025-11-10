Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Англия
10 ноября 2025, 21:04 | Обновлено 10 ноября 2025, 21:10
788
2

В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика

Украинец продолжает ждать решения

10 ноября 2025, 21:04 | Обновлено 10 ноября 2025, 21:10
788
2 Comments
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька поделился информацией о допинговом скандале Михаила Мудрика.

«Прежде всего, мы ждем дисциплинарного решения по его делу со стороны ассоциации футбола Англии.

На сегодняшний день мы не знаем, когда оно будет. Затем, в соответствии с антидопинговым кодексом, запросим документацию игрока и тогда решим, согласны ли мы с этим дисциплинарным решением. Мы можем подать апелляцию в двух случаях: если сочтем, что решение будет слишком суровым или слишком снисходительным», — сказал Банька.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

По теме:
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Париж на матч квалификации ЧМ
ГВАРДИОЛА – про 1000 матчей: «Горжусь отпраздновать победой над Ливерпулем»
допинг дисквалификация сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Укринформ
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Футбол | 10 ноября 2025, 08:16 15
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста

Владимир Бражко может покинуть клуб

Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Бокс | 10 ноября 2025, 08:55 2
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет

Энди Руис утверждает, что Александр готов с ним драться

Майк ТАЙСОН: «Буду драться пока дышу. Попробуйте отправить меня в нокаут»
Бокс | 10.11.2025, 17:33
Майк ТАЙСОН: «Буду драться пока дышу. Попробуйте отправить меня в нокаут»
Майк ТАЙСОН: «Буду драться пока дышу. Попробуйте отправить меня в нокаут»
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Футбол | 10.11.2025, 06:22
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
ФОТО. То, что сделал Месси для своей мамы, растрогало фанов
Футбол | 10.11.2025, 19:39
ФОТО. То, что сделал Месси для своей мамы, растрогало фанов
ФОТО. То, что сделал Месси для своей мамы, растрогало фанов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Чорний
Через 5 років приймуть рішення дискваліфікувати на рік
Ответить
+1
Andromed
цікаво що швидше відбудеться, реліз шостої ГТА чи рішення по Мудрику
Ответить
0
Популярные новости
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
09.11.2025, 19:52 14
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 14
Теннис
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
09.11.2025, 20:32 3
Футбол
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 5
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 7
Футбол
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
10.11.2025, 09:17 12
Футбол
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
09.11.2025, 07:20 9
Футбол
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем