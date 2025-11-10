Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 11:22
Бесчинство болельщиков Александрии, поражение Динамо, разгром от Шахтера

Самые интересные события 12-то тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Бесчинство болельщиков Александрии, поражение Динамо, разгром от Шахтера
ФК Динамо

«Эпицентр» снова проиграл в домашнем матче. Виктор Скрипник во главе «Зари» переиграл свою бывшую команду – «Металлист 1925». «Карпаты» «благодаря» удалению арендованного у них «Кривбассом» голкипера Кемкина одолели криворожский коллектив. В Александрии встретились бывшая и нынешняя команды Руслана Ротаня. В центральном поединке тура «Динамо» проиграло ЛНЗ. «Шахтер» не испытал проблем в игре против «Полтавы».

Серия тура

Что такое не везет, и как с ним бороться. Пока что – никак. «Эпицентр» и в этот раз не выиграл домашний поединок. Точнее, команда Сергея Нагорняка его опять проиграла. В этот раз – «Оболони». В итоге получается так, что все шесть номинально домашних поединков, которые команда из Каменец-Подольского проводила в Тернополе, для нее завершились поражениями. Может, во второй части сезона поменять место дислокации? Или проще поменять тренера?

Передача тура

Ну, и как после такой передачи не забить? Проще забить, нежели промазать. На 35-й минуте матча «Кудровка» – «Колос» Евгений Морозко, полузащитник команды из Черниговской области, идеально вырезал мяч на ближнюю штангу, где Андрей Сторчоус в одно касание принял мяч и элегантно перебросил футбольный снаряд мимо голкипера «Колоса» Ивана Пахолюка. И передача блестящая, и завершение отличное. К сожалению для номинальных хозяев поля, этот отличный мяч не принес им в итоге даже ничьей.

Принципиальность тура

«Металлист 1925» принимал «Зарю». Матч весьма примечателен в контексте нынешних наставников обеих команд. Харьковчан сейчас тренирует Младен Бартулович, который в минувшем сезоне возглавлял луганчан. «Заря» хотела продлить сотрудничество с этим наставником, но он позарился на более щедрое предложение харьковчан. В свою очередь, нынешний наставник луганчан Виктор Скрипник не так давно возглавлял «Металлист 1925», и под его чутким руководством харьковчане, скажем прямо, не блистали. Вот столько всего напуталось. В итоге победу добыла нынешняя команда Скрипника. А нынешняя команда Бартуловича не может победить уже в пяти последних поединках.

ФК Металлист 1925

Гол тура

Очень эффектный мяч «положил» в ворота «Металлиста 1925» защитник «Зари» Вантух. На 34-й минуте матча Роман сместился с места правого инсайда в центр поля, и метров с 28-ми зарядил в дальний верхний угол ворот. Чуть ниже девятки. Без шансов для голкипера харьковчан Даниила Варакуты.

Рикошет тура

Единственный мяч в матче «Верес» – «Рух» был забит хозяевами на 55 минуте поединка. После удара со штрафного. Пробивал Виталий Бойко. Попал в стенку. Не забил бы, если бы не рикошет. Мяч задел колено оборонца гостей Ростислава Ляха и залетел в ворота.

Удаление тура

Уже в дебюте встречи против «Карпат» футболисты «Кривбасса» оказались в меньшинстве. Их голкипер Александр Кемкин, пытаясь нейтрализовать опасный выход Пауло Витора, сбил того за пределами штрафной площади. В итоге Кемкин получил заслуженную красную карточку за фол последней надежды. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Кемкин арендован «Кривбассом» как раз у «Карпат».

Ротань тура

Нынешний главный тренер «Александрии» Руслан Ротань в минувшем сезоне привел «Александрию» впервые в ее истории к серебряным медалям. Руководство «горожан» хотело продлить отношения и с Ротанем, и с его тренерским штабом, но накануне нынешнего сезона Руслан Петрович со всей своей тренерской (и не только) командой перебрался в «Полесье». И вот теперь во главе житомирян Ротань встретился со своей бывшей командой. Матч завершился победой нынешней команды Ротаня.

Штрафной тура

То ли подачу исполнял полузащитник «Полесья» Александр Назаренко на 84-й минуте матча против «Александрии», то ли все-таки бил по воротам. Не очень понятно было. Не очень понятно было и для голкипера «горожан» Виктора Долгого, который сразу рыпнулся перехватывать мяч, но затем попятился на линию ворот. Но было уже поздно: мяч юркнул под дальнюю штангу. Назаренко забил впервые после матча первого тура.

Недовольство тура

В конце второго тайма матча «Александрия» – «Полесье» на авансцену вышли фаны александрийской команды. Сначала они устроили огненное файер-шоу. Но этого болельщикам, облаченным в балаклавы, показалось мало, и они начали ломать пластиковые сиденья и бросать на поле. В такой вот способ фаны «Александрии» пытались протестовать против своего клуба, который в своем заявлении просил болельщиков не использовать пиротехнику. Скорее всего, из-за этого инцидента УАФ наложит не только серьезный штраф на вице-чемпионов страны, но и бан на посещение фанов домашних матчей команды.

Матч тура

В Киеве встретились соседи по турнирной таблице – второе «Динамо» и идущий на третьем месте ЛНЗ. Перед матчем главный тренер черкасской команды Виталия Пономарев в интервью нашему сайту отметил, что будет доволен итоговой ничьей лишь том случае, если при этом его подопечные покажут тот футбол, который хочет видеть тренерский штаб. В итоге Виталий Пономарев может быть полностью доволен: его команда обыграла действующего чемпиона и переместилась на второе место в таблице. Это первая в истории победа ЛНЗ над «Динамо». В нынешнем сезоне команда Виталия Пономарева обыграла обоих грандов УПЛ. В свою очередь, динамовцы опустились на четвертую строчку. У подопечных Шовковского – лишь одна победа в последних восьми матчах УПЛ.

Слова тура

После неожиданного поражения от ЛНЗ главный тренер «Динамо» Александр Шовковский весьма пространно ответил на вопрос о причинах поражения своей команды: «У нас был очень насыщенный график, и я могу констатировать тот факт, что нам не хватало свежести, не хватало эмоций. У нас был напряженный период – четыре довольно непростых матча, и время на восстановление через два дня на третий, через три на четвертый. Плюс логистические моменты. Безусловно, это не могло не повлиять на наши действия. К этому еще можно добавить то, что мы сегодня играли с одной из самых организованных команд лиги в защите, одной из команд, которые пропустили меньше всего голов».

Разгром тура

«Шахтер» очень резво начал против «Полтавы»: к 18-й минуте встречи было уже 2:0 в пользу команды Арды Турана. Однако в начале второго тайма полтавчане один мяч отквитали, и в игре забрезжила интрига. Но буквально на несколько минут. Далее «горняки» забили сразу пять безответных мячей. В итоге – аж 7:1 в пользу «Шахтера». Это одна из самых крупных побед «Шахтера» в истории чемпионатов Украины.

Символическая сборная тура:

статьи эксклюзив обзор тура УПЛ
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
