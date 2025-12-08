ЛНЗ выиграл первый круг, долгожданная победа Динамо, осечка Шахтера

После победы ЛНЗ над «Оболонью» и осечки «Шахтера» в поединке против «Колоса» на первое место по итогам первого круга вышла черкасская команда. Долгожданная победа «Динамо»: «бело-синие» одолели «Кудровку». «Кривбасс» разгромил действующего вице-чемпиона. Поединок между «Металлистом 1925» и «Вересом» не был доигран из-за проблем с освещением арены. «Рух» неожиданно обыграл «Полесье».

Передача тура

Как на блюдечке в игре против «Карпат» преподнес мяч полузащитник «Зари» Андушич в центр штрафной площади львовян – на Будковского. Капитану луганчан осталось лишь подставить голову. Правильно подставить. Капитан «Зари» с этой задачей блестяще справился.

Курьез тура

Первый гол ЛНЗ в ворота «Оболони» – точно что-то особенное. Но и шедевром его не назовешь. Скорее курьезом. Кузык выполнял навес в штрафную площадь, однако мяч свалился у него с ноги и полетел настолько высоко, что голкипер «пивоваров» Федоривский на время «потерял» ворота, и мяч предательски для кипера киевлян опустился в сетку ворот.

Победа тура

Добыв уверенную победу над «Оболонью», которая стала для «фиолетовых» четвертой подряд (это повторение клубного рекорда), ЛНЗ на некоторое время, как казалось, возглавил турнирную таблицу. Почему «на время»? Да потому, что сразу после окончания поединка с участием ЛНЗ свой матч проводил «Шахтер». В случаи победы именно «горняки» завершали бы первый круг лидерами. Но «Шахтер» свой поединок завершил вничью, и ЛНЗ как минимум на один тур стал лидером чемпионского забега.

Сенсация тура

ФК Колос

Чтобы завершить первый круг лидером, «Шахтеру» нужно было обыгрывать на выезде «Колос». Задача непростая, учитывая неплохую форму подопечных Руслана Костышина, однако вполне удобоваримая, учитывая уровень амбиций команды Арды Турана. Гости владели мячом и территориальным преимуществом, но особой опасности у чужих ворот и не создали. Поединок получился боевым и нервным. «Колос» сделал акцент на обороне и контригре, и этот акцент сработал: «Шахтер» победить не смог. Может, это уже и не сенсация, ведь в минувшем туре дончане тоже не выиграли (ничья с «Кривбассом»). Кстати, «Шахтер» не побеждает «Колос» во втором поединке подряд.

Откровение тура

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран после игры с «Колосом» попытался объяснить, почему его команда не выиграла: «Мы контролировали игру, нужно было быть более готовыми к ситуациям один в один. При таких обстоятельствах играть очень непросто: поле, погода. Конечно, это не может быть оправданием, но я доволен концентрацией своих футболистов. Сейчас я беру ответственность на себя, но мы не опускаем руки».

Событие тура

Действующий чемпион – «Динамо» - одолел абсолютного дебютанта УПЛ – «Кудровку». Казалось бы, рядовой эпизод, но для «бело-синих» он неожиданно обрел почти сакральный смысл. Дело в том, что динамовцы в чемпионате страны одержали первую победу за последние пять матчей. До этого киевляне четыре раза подряд проиграли.

Дебют тура

В матче против «Кудровки» в основе «Динамо» дебютировал молодой форвард Матвей Пономаренко. Дебют для 19-летнего нападающего получился удачным: на 38-й минуте поединка он забил мяч после передачи Назара Волошина. Это дебютный гол Пономаренко в нынешнем сезоне.

Цифра тура

В поединке против «Кудровки» динамовцы добились гроссмейстерской отметки – в три тысячи забитых мячей в рамках чемпионатов страны. Автором юбилейного мяча стал полузащитник Александр Пихаленок.

Атака тура

В блестящем стиле «Кривбасс» переиграл «Александрию». Венцом победы криворожской команды стал третий гол – авторства Микитишина. Араухо протащил мяч по левому краю, дошел с ним до штрафной площади вице-чемпионов минувшего сезона, и отдал короткую передачу на Микитишина. Артур принял мяч, и в соседстве с двумя оппонентами смог нанести прицельный и сильный удар в дальний угол ворот.

Резонанс тура

Матч между «Металлистом 1925» и «Вересом» вместил в себя всего двадцать минут игрового времени, после чего был прерван главным арбитром встречи Виталием Романовым. И проблема в данном случае не в воздушной тревоге, а в электроснабжении Центрального городского стадиона Житомира. Из-за проблем с освещением арены игра началась позже, затем несколько раз прерывалась из-за того, что тухли прожекторы – якобы по причине скачка напряжения. Решение о дальнейшей судьбе матча вынесет Контрольно-Дисциплинарный Комитет УАФ.

Удаления тура

С весьма неприятного момента началась игра между «Рухом» и «Полесьем». Полузащитник житомирян Андриевский очень опасно атаковал полузащитника львовян Квасницу, за что получил прямую красную карточку. Перед вынесением вердикта арбитр встречи Резников долго просматривал эпизод в «телевизоре», после чего принял решение. Это решение настолько не понравилось главному тренеру «Полесья» Ротаню, что главный тренер «Полесья» трехэтажными матами накрыл главного арбитра, за что главным арбитром был удален за пределы техничной зоны. «Рух» под занавес первого тайма разыграл «лишнего» игрока. Показательно, что единственный гол в ворота «Полесья» забил бывший подопечный Ротаня по «Александрии» Копина. А «Рух», кстати, добыл третью победу подряд и покинул зону вылета.

Память тура

Накануне игры против «Эпицентра» печальная новость пришла из СК «Полтава». На 64-м году оборвалась жизнь главного тренера полтавской команды Владимира Сисенко. Под его руководством «Полтава» прошла путь от аматоров в элиту украинского футбола. Футболисты «Полтавы» очень хотели победой над «Эпицентром» почтить память Владимира Анатольевича. Но не получилось: полтавчане потерпели разгромное поражение 0:3.

Гол тура

Шедевральный гол забил в поединке «Полтава» – «Эпицентр» полузащитник гостевой команды Демченко. На 82-й минуте игры Егор блестяще исполнил штрафной удар. После его удара мяч по замысловатой траектории обогнул стенку и залетел в дальнюю девятку ворот. Голкипер «Полтавы» Восконян даже не шелохнулся.

Символическая сборная тура