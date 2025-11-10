Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 18:46 |
9

Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо

Де Калонджи пройдет пересмотр в киевском клубе до конца декабря

9 Comments
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
x.com. Дье Калонджи

Защитник ДР Конго U-20 Дье Калонджи приехал в киевское «Динамо», где проходит просмотр.

По информации источника, футболист будет проходить просмотр в киевском клубе до конца месяца. Если Калонджи впечатлит тренерский штаб киевлян, то с ним будет подписан контракт и он станет первым зимним новичком киевлян.

Контракт защитника принадлежит клубу «Селесте», который играет в чемпионате ДР Конго. Дье привлек к себе внимание после выступлений на Кубке африканских наций U-20, где провел четыре матча и помог своей сборной выйти в четвертьфинал турнира.

Дье Калонджи трансферы медосмотр трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Я думав,новий тренер буде..
Ответить
+1
MaximusOne
Ку-клукс-клан в білих масках буде за нього вболівати ?
Щодо чисто футбольної теми, то тренерами головної команди варто звернути увагу на Огородніка, Іваськіва і Озимая з молодіжної команди, бо як показав приклад Тіаре, ось ці другорядні африканські гравці, далеко не надійні центр захисники. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Де Попов, Де Михавко!?
Ответить
0
DK2025
Ржавую ботву сразу затрясло. Вспомнили и об академии Динамо и об опоре на собственные силы.  И (как нехорошо!) о том, что африканским Динамо становится. НИЧЕГО ЧТО ВАШ НЕДОКЛЮБ ПАРОДИСТОВ уже давно стал хосписом для генералов песчаных карьеров из страны, где много обезьян?!
Ответить
-2
Показать Скрыть 3 ответа
Ukraine
Динамо поступово перетворюється з народної команди в африканську команду.
Якщо Луческо дбав про академію, молодь, власні сили, то зараз про це можна забути, так як є дешеві Африканці.
Висновкі робіть самі.
Ответить
-7
