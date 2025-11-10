Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Де Калонджи пройдет пересмотр в киевском клубе до конца декабря
Защитник ДР Конго U-20 Дье Калонджи приехал в киевское «Динамо», где проходит просмотр.
По информации источника, футболист будет проходить просмотр в киевском клубе до конца месяца. Если Калонджи впечатлит тренерский штаб киевлян, то с ним будет подписан контракт и он станет первым зимним новичком киевлян.
Контракт защитника принадлежит клубу «Селесте», который играет в чемпионате ДР Конго. Дье привлек к себе внимание после выступлений на Кубке африканских наций U-20, где провел четыре матча и помог своей сборной выйти в четвертьфинал турнира.
Щодо чисто футбольної теми, то тренерами головної команди варто звернути увагу на Огородніка, Іваськіва і Озимая з молодіжної команди, бо як показав приклад Тіаре, ось ці другорядні африканські гравці, далеко не надійні центр захисники.
Якщо Луческо дбав про академію, молодь, власні сили, то зараз про це можна забути, так як є дешеві Африканці.
Висновкі робіть самі.