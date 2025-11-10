Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо

Защитник ДР Конго U-20 Дье Калонджи приехал в киевское «Динамо», где проходит просмотр.

По информации источника, футболист будет проходить просмотр в киевском клубе до конца месяца. Если Калонджи впечатлит тренерский штаб киевлян, то с ним будет подписан контракт и он станет первым зимним новичком киевлян.

Контракт защитника принадлежит клубу «Селесте», который играет в чемпионате ДР Конго. Дье привлек к себе внимание после выступлений на Кубке африканских наций U-20, где провел четыре матча и помог своей сборной выйти в четвертьфинал турнира.