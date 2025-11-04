Легионер из Африки прошел медосмотр и присоединился к Динамо

Защитник ДР Конго U-20 Дье Калонджи приехал в расположение киевского «Динамо» и прошел медосмотр, после чего приступит к тренировкам с командой U-19.

По информации ТаТоТаке, перспективный футболист похож на Алиу Тиаре, который играет в составе «бело-синих» под руководством Александра Шовковского.

Калонджи имеет неплохой пас, умеет делать длинные передачи и солидные навыки в борьбе в воздухе. Если Дье сумеет проявить себя в составе U-19, то получит шанс в первой команде «Динамо».

Контракт защитника принадлежит «Селесте», который выступает в чемпионате ДР Конго. Дье привлек внимание к себе после игр на Кубке африканских наций U-20, где сыграл четыре поединка и помог своей сборной пробиться в 1/4 финала.

После 11 сыгранных туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 20 баллов. В ближайшем матче, который состоится 6 ноября, киевский клуб сыграет против боснийского «Зриньски» в Лиге конференций.