Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легионер из Африки прошел медосмотр и присоединился к Динамо
Украина. Премьер лига
04 ноября 2025, 12:07 | Обновлено 04 ноября 2025, 12:43
Защитник ДР Конго U-20 Дье Калонджи попытается закрепиться в составе киевского клуба

Instagram. Дье Калонджи

Защитник ДР Конго U-20 Дье Калонджи приехал в расположение киевского «Динамо» и прошел медосмотр, после чего приступит к тренировкам с командой U-19.

По информации ТаТоТаке, перспективный футболист похож на Алиу Тиаре, который играет в составе «бело-синих» под руководством Александра Шовковского.

Калонджи имеет неплохой пас, умеет делать длинные передачи и солидные навыки в борьбе в воздухе. Если Дье сумеет проявить себя в составе U-19, то получит шанс в первой команде «Динамо».

Контракт защитника принадлежит «Селесте», который выступает в чемпионате ДР Конго. Дье привлек внимание к себе после игр на Кубке африканских наций U-20, где сыграл четыре поединка и помог своей сборной пробиться в 1/4 финала.

После 11 сыгранных туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 20 баллов. В ближайшем матче, который состоится 6 ноября, киевский клуб сыграет против боснийского «Зриньски» в Лиге конференций.

Источник: ТаТоТаке
Lulinnha
Купили за мешок кукурузы. 
Ответить
0
Перець
Норм
Ответить
-1
