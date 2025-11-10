Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону

Ламин Ямаль – это имя в мире футбола многие из нас узнали в апреле 2023 года, когда тогдашний наставник «Барселоны» Хави дал юному вингеру дебютировать в Ла Лиге, выпустив на замену в поединке против «Бетиса». На тот момент Ямалю было лишь 15 лет 9 месяцев и 16 дней, а потому сообщения о юном вундеркинде мгновенно заполонили не только передовицы испанских средств массовой информации, но и страницы спортивных изданий по всей планете.

По прошествии двух с половиной лет Ламин Ямаль лишь закрепился в статусе одной из наиболее многообещающих молодых звездочек современного футбола. К своим 18 годам вингер успел стать не только основным в «Барселоне» и сборной Испании, но и выиграл целый ряд престижных трофеев во взрослом футболе – чемпионат Европы с «красной фурией», а также два чемпионата Испании, Кубок и Суперкубок Испании с «блаугранас». Более того, в 2025 году Ламин Ямаль виделся многим экспертам фаворитом в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в мире футбола – «Золотой мяч», – однако тот в итоге достался французу Усману Дембеле из «Пари Сен-Жермен».

Даже эти короткие описания карьерных достижений Ламина Ямаля говорят о том, что впереди у этого футболиста может быть абсолютно головокружительная карьера, и что он действительно имеет потенциал, чтобы превзойти по количеству наград, титулов и регалий двух столпов современного футбола – аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

С Месси, как не крути, Ямаля сравнивают гораздо чаще. Во-первых, речь идет о «Барселоне», где лучшие годы карьеры – от становления и до статуса звезды первой величины – провел аргентинец. Во-вторых, с недавних пор Ламин получил в каталонском суперклубе легендарный десятый игровой номер, под которым с 2008 по 2021 годы выступал Лионель, а ранее играли звездные Роналдиньо, Ривалдо, Христо Стоичков, Ромарио, Диего Марадона, Ладислав Кубала и многие другие.

Впрочем, главная проблема наших дней, похоже, заключается в том, что сам Ямаль куда больше стремится быть похожим не на Месси, а на другого безоговорочно талантливого футболиста современности – бразильца Неймара, который также выступал за «Барселону» и был партнером Лионеля в период с 2013 по 2017 годы.

Неймара Ямаль неоднократно называл своим главным футбольным кумиром. Именно бразильца, а не Лионеля Месси юный вундеркинд современной «Барселоны» выделял, когда еще был совсем маленьким и только начинал приобщаться к футболу: «Неймар всегда был для меня кумиром, звездой, легендой. Мне было пять лет, когда я увидел Неймара в «Сантосе», и семь лет, когда я увидел его на «Камп Ноу». Это было незабываемо! Да, в той команде также был Месси, который тоже был невероятен... Но Неймар был совсем другим».

Поначалу эти слова Ямаля воспринимались большинством экспертов и болельщиков с иронической улыбкой – мол, каждый имеет право на свое мнение и свой выбор. Однако в последнее время восхищение Неймаром, кажется, начало негативно влиять на карьеру Ламина и развитие его как личности.

Дело в том, что в прессу все чаще и чаще попадают новости, которые абсолютно никак не связаны с достижениями Ямаля на футбольном поле. Логично, что за звездой начинают следить более тщательно, а некоторые журналисты, которых еще называют папарацци, так и вовсе не дают знаменитостям ступить шагу, чтобы не заснять их на видео или щелкнуть очередную фотографию. Однако в данном случае мы говорим об ином: сам Ламин дает массу поводов для скандальных новостей, напрямую связанных с его персоной.

Instagram. Неймар и Ламин Ямаль

Еще перед началом сезона-2025/26 Ямаль оказался в центре внимания СМИ из-за своей поездки на отдых в Бразилию, где он сумел встретиться со своим кумиром Неймаром и, по словам людей, приближенных к вингеру «Барселоны», даже получил от того несколько «дельных советов». Спустя месяц, уже в Испании, Ямаль закатил грандиозную вечеринку по случаю празднования своего 18-летия, на которую, помимо некоторых партнеров по «Барселоне», пригласил звезд шоу-бизнеса, политиков и общественных деятелей и даже пилота команды «Феррари», выступающей в Формуле-1, Шарля Леклера.

Фотографии и видео, угодившие в сеть, сразу дали понять фанатам «Барселоны», что их новый кумир в действительности мало чем похож на своего легендарного предшественника, по крайней мере, если речь идет о поведении за пределами поля. Болельщики каталонцев, очевидно, мечтали о новом Месси: сдержанном, спокойном и немногословном молодом парне, который максимально сфокусирован на футболе и будет делать все, чтобы добиться успеха в своей спортивной карьере. Однако Ламин Ямаль, быстро преодолев юношескую застенчивость, продемонстрировал им, что в его случае речь стоит вести о человеке абсолютно с другим характером и жизненными ценностями.

Неудивительно, что только в этом году в прессу выливалась огромная череда скандальных историй, связанных с Ламином Ямалем. Тематика была разной – от непонятных связей с актрисой фильмов для взрослых до начала/завершения романтических отношений с различными девушками. К слову, буквально несколько дней назад сам Ямаль подтвердил журналисту Хави Ойосу, что прекратил встречаться с 25-летней аргентинской рэп-исполнительницей Никки Николь.

В руководстве «Барселоны» уже зреет открытое недовольство стилем жизни и поведением Ламина Ямаля вне футбольного поля. Пока боссы «блаугранас» не демонстрируют паники, однако топ-менеджменту клуба не нравится, что их юная звезда столько свободного времени уделяет различным тусовкам и вечеринкам, при этом регулярно попадая на страницы желтой прессы и оказываясь в историях светской хроники. В клубе хотели бы, чтобы Ямаль больше внимания посвящал восстановлению и отдыху, хотя и осознают – никаких претензий к спортивным результатам вингера у них нет и быть не может. Впрочем, опытные боссы «Барселоны» также не могут не осознавать одной простой истины – это пока молодой организм Ямаля легко справляется с частыми ночными загулами на фоне регулярных тренировок. Со временем, как не крути, ситуация изменится, и все может привести к той же истории, которая настигла Неймара – частым травмам на ровном месте и продолжительным отсутствиям в составе первой команды.

Не добавляет оптимизма руководству «Барселоны» и длинный язык Ямаля, что также крайне резонирует с привычным поведением в клубе Лионеля Месси. Перед недавним классическим противостоянием в рамках испанской Ла Лиги против «Реала» вингер «блаугранас» устроил целый ряд провокаций. Во-первых, в своих соцсетях Ламин опубликовал соответствующий пост, а затем в эфире у испанского стримера Ибаи Льяноса заявил в отношении мадридцев следующее: «Реал» ворует и жалуется», из-за чего обратил на себя внимание даже дисциплинарных органов Королевской испанской футбольной федерации.

По слухам, поведение Ламина Ямаля не совсем устраивает и многих его более опытных партнеров по «Барселоне». В частности, СМИ сообщали, что Рональд Араухо и некоторые другие игроки «блаугранас» были недовольны высказываниями десятого номера в адрес «Реала» накануне очного поединка с мадридцами, считая, что Ямаль был чрезмерно сконцентрирован на медиа, в то время, как его окружение делает недостаточно, чтобы оградить своего подопечного от лишней шумихи.

Стоит вспомнить как в марте 2024 года, в необычной для новейшей истории ситуации, зрители на «Сантьяго Бернабеу» восторженно приветствовали Ламина Ямаля, игрока «Барселоны», во время товарищеского матча между Бразилией и Испанией. Тот поединок завершился со счетом 3:3, но самым ярким моментом вечера стало отношение болельщиков к молодой звезде, отдавшей две результативные передачи. А вот 26 октября нынешнего года фанаты «Реала» на родном для них стадионе устроили настоящую обструкцию звезде «Барселоны», освистывая его от начала и до конца встречи. А защитник «бланкос» и капитан сборной Испании Дани Карвахаль даже подошел к Ламину и сделал жест, говорящий лишь одно: «Ты слишком много болтаешь», из-за чего впоследствии Ямаль импульсивно отписался от страницы 33-летнего ветерана в Instagram.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль и Ламин Ямаль

Не устает добавлять масла в огонь и отец Ламина Ямаля (еще одна отсылка к Неймару с его неугомонным родителем), регулярно считающий необходимым отличаться скандальными или провокационными комментариями. К слову, Мунир Насрауи, которого аргентинский экс-футболист Серхио Агуэро в одной из перепалок в соцсетях называл «хамом без культуры» и «марокканцем, который бы на улице продавал носки, если бы не сын», является еще тем персонажем – в августе минувшего года сообщалось, что он получил ножевое ранение при невыясненных обстоятельствах на автомобильной парковке.

Все это показывает, что процесс взросления Ламина Ямаля проходит весьма непросто. Очевидно, что этот талантливый мальчик действительно может стать новой суперзвездой мирового футбола на ближайшие пятнадцать, а то и двадцать лет, если будет вести себя максимально профессионально как это делали и делают Лионель Месси и Криштиану Роналду. С другой стороны, стремление Ямаля как можно скорее вкусить и попробовать все «радости» самостоятельной жизни, в которой нет ни малейших финансовых проблем, уже сейчас вынуждают руководство «Барселоны» всерьез беспокоиться. И это вполне логично, так как в каталонском клубе прекрасно знают, что талант – это еще не гарантия успеха в большом футболе, и «Барселоне» лишь предстоит взрастить Ямаля так, чтобы тот, пускай он все больше похож на Неймара, чем на Месси, мог надолго оставаться их «десяткой» на поле, творя чудеса с мячом в ногах и радуя болельщиков результативностью.