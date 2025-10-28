Ямаль отписался от Карвахаля в Instagram после Эль Класико
18-летний вундеркинд обиделся на капитана сборной Испании
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль отписался от капитана национальной сборной Испании Дани Карвахаля после того, как последний попытался поставить его на место.
Ранее 18-летний игрок был подписан на 33-летнего защитника. Оба игрока выступают за национальную сборную.
По окончании матча 10-го тура Ла Лиги (Эль Класико) игроки обеих команд были на взводе. Мадридский «Реал» дома победил «Барселону» со счетом 2:1. Защитник мадридского клуба Дани Карвахаль обратился к Ламину Ямалю и попросил его поменьше говорить. Карвахаль сделал это при помощи жеста. Это не было похоже на трэш-ток, но приятного для Ямаля в этом было мало.
Буквально за сутки до Эль Класико Ямаль был гостем на шоу Kings League, в ходе которого ответил на провокационный вопрос стримера и обвинил «Реал» в «воровстве и жалобах».
🚨| BREAKING: Lamine Yamal has unfollowed his NT captain Dani Carvajal after he tried to confront him for a mediatic show in front of the world. pic.twitter.com/uWBRy344FU— forblaugrana (@forblaugrana) October 27, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец отдает соотечественнику шанс панчера
Главные новости за 27 октября на Sport.ua