  4. Ямаль отписался от Карвахаля в Instagram после Эль Класико
Испания
28 октября 2025, 07:15 |
Ямаль отписался от Карвахаля в Instagram после Эль Класико

18-летний вундеркинд обиделся на капитана сборной Испании

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Ламин Ямаль и Дани Карвахаль

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль отписался от капитана национальной сборной Испании Дани Карвахаля после того, как последний попытался поставить его на место.

Ранее 18-летний игрок был подписан на 33-летнего защитника. Оба игрока выступают за национальную сборную.

По окончании матча 10-го тура Ла Лиги (Эль Класико) игроки обеих команд были на взводе. Мадридский «Реал» дома победил «Барселону» со счетом 2:1. Защитник мадридского клуба Дани Карвахаль обратился к Ламину Ямалю и попросил его поменьше говорить. Карвахаль сделал это при помощи жеста. Это не было похоже на трэш-ток, но приятного для Ямаля в этом было мало.

Буквально за сутки до Эль Класико Ямаль был гостем на шоу Kings League, в ходе которого ответил на провокационный вопрос стримера и обвинил «Реал» в «воровстве и жалобах».

Ламин Ямаль Дани Карвахаль Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига скандал
Оксана Баландина Источник
