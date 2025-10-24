Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 октября 2025, 04:35 |
ВИДЕО. Ламин Ямаль эпично наехал на Реал Мадрид перед Эль-Класико

Ламин Ямаль пришел на ток-шоу вместе с друзьями и раскритиковал Реал Мадрид

ВИДЕО. Ламин Ямаль эпично наехал на Реал Мадрид перед Эль-Класико
X. Ламин Ямаль

Во время эфира популярного шоу Kings League, которое ведут Жерар Пике и Ибаи Льянос при участии журналиста Жерара Ромеро и различных блогеров, произошел момент при участии нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, мгновенно разлетевшийся по сети.

Испанский стример Ибаи Льянос задал юному таланту вопрос: «Так что, «Реал» ворует?».

На что 18-летний вундеркинд с улыбкой ответил: «Да, они воруют, а потом еще и жалуются – вот что они делают».

Под словом «воровство» имеются ввиду различные манипуляции с судьями и системой VAR.

Фраза моментально стала вирусной, вызвав волну эмоций среди фанатов – от смеха до негодования. Поклонники «Барсы» аплодируют Ямалю за смелость, а фанаты «Реала» уже называют его «провокатором будущего Класико».

Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Жерар Пике
Максим Лапченко
