ВИДЕО. Ламин Ямаль эпично наехал на Реал Мадрид перед Эль-Класико

Во время эфира популярного шоу Kings League, которое ведут Жерар Пике и Ибаи Льянос при участии журналиста Жерара Ромеро и различных блогеров, произошел момент при участии нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, мгновенно разлетевшийся по сети.

Испанский стример Ибаи Льянос задал юному таланту вопрос: «Так что, «Реал» ворует?».

На что 18-летний вундеркинд с улыбкой ответил: «Да, они воруют, а потом еще и жалуются – вот что они делают».

Под словом «воровство» имеются ввиду различные манипуляции с судьями и системой VAR.

Фраза моментально стала вирусной, вызвав волну эмоций среди фанатов – от смеха до негодования. Поклонники «Барсы» аплодируют Ямалю за смелость, а фанаты «Реала» уже называют его «провокатором будущего Класико».

