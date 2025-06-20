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20 июня 2025, 02:34 |
20
0

ВИДЕО. Ламин Ямаль встретился с Неймаром. Сыграли в футволей

Неймар и Ямаль снова встретились

20 июня 2025, 02:34 |
20
0
ВИДЕО. Ламин Ямаль встретился с Неймаром. Сыграли в футволей
X. Неймар и Ламин Ямаль

Ламин Ямаль снова встретился с Неймаром во время отпуска.

Бразилец выложил видео в Instagram — игроки «Барселоны» прошлого и настоящего провели время вместе, не обошлось без мяча.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

17-летний вундеркинд «Барсы» решил провести часть своего отпуска в Бразилии.

Напомним, ранее они виделись на церемонии «Золотого мяча», где Ямаль получил приз «Трофей Копа» как лучший молодой футболист.

Ламин в своих интервью неоднократно говорил, какое большое влияние на него оказал Неймар.

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lifestyle Неймар Ламин Ямаль Барселона Сантос Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео
Максим Лапченко Источник: Instagram
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