ВИДЕО. Ламин Ямаль встретился с Неймаром. Сыграли в футволей
Неймар и Ямаль снова встретились
Ламин Ямаль снова встретился с Неймаром во время отпуска.
Бразилец выложил видео в Instagram — игроки «Барселоны» прошлого и настоящего провели время вместе, не обошлось без мяча.
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17-летний вундеркинд «Барсы» решил провести часть своего отпуска в Бразилии.
Напомним, ранее они виделись на церемонии «Золотого мяча», где Ямаль получил приз «Трофей Копа» как лучший молодой футболист.
Ламин в своих интервью неоднократно говорил, какое большое влияние на него оказал Неймар.
Lamine Yamal & Neymar playing together🫱🏾🫲🏼⚽️ pic.twitter.com/BIcdntJEQD— Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) June 19, 2025
Neymar Jr and Lamine Yamal together in Brazil. 🇧🇷🤝🇪🇸 pic.twitter.com/K3Li8shWqG— Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 19, 2025
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