ВИДЕО. Ламин Ямаль встретился с Неймаром. Сыграли в футволей

Ламин Ямаль снова встретился с Неймаром во время отпуска.

Бразилец выложил видео в Instagram — игроки «Барселоны» прошлого и настоящего провели время вместе, не обошлось без мяча.

17-летний вундеркинд «Барсы» решил провести часть своего отпуска в Бразилии.

Напомним, ранее они виделись на церемонии «Золотого мяча», где Ямаль получил приз «Трофей Копа» как лучший молодой футболист.

Ламин в своих интервью неоднократно говорил, какое большое влияние на него оказал Неймар.

