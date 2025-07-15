ФОТО. Ламин Ямаль показал свою роскошную вечеринку в честь дня рождения
Ламин Ямаль насладился своим 18-летием
Ламин Ямаль показал, как отметил своё 18-летие — роскошная вечеринка с игроками «Барселоны», друзьями и девушками.
Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль поделился в Instagram яркими кадрами с празднования своего 18-летия.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Он отметил день рождения с размахом: сначала — ужин с близкими в ресторане La Cupula, затем — масштабная закрытая вечеринка в поместье в Оливелье с почти 200 гостями.
Среди приглашённых были Пау Виктор, Гави, Рафинья, Левандовски, Кубарси, Касадо и другие.
В ролике видно игровые столы, танцы и праздничную атмосферу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер Джошуа – о реванше Александра и Дюбуа на Уэмбли
Тренер заявил, что разнимал футболистов