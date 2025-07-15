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15 июля 2025, 03:56 | Обновлено 15 июля 2025, 04:12
52
0

ФОТО. Ламин Ямаль показал свою роскошную вечеринку в честь дня рождения

Ламин Ямаль насладился своим 18-летием

15 июля 2025, 03:56 | Обновлено 15 июля 2025, 04:12
52
0
ФОТО. Ламин Ямаль показал свою роскошную вечеринку в честь дня рождения
Instagram. Ламин Ямаль

Ламин Ямаль показал, как отметил своё 18-летие — роскошная вечеринка с игроками «Барселоны», друзьями и девушками.

Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль поделился в Instagram яркими кадрами с празднования своего 18-летия.

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Он отметил день рождения с размахом: сначала — ужин с близкими в ресторане La Cupula, затем — масштабная закрытая вечеринка в поместье в Оливелье с почти 200 гостями.

Среди приглашённых были Пау Виктор, Гави, Рафинья, Левандовски, Кубарси, Касадо и другие.

В ролике видно игровые столы, танцы и праздничную атмосферу.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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