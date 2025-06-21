ФОТО. Новый скандал вокруг Ямаля – на этот раз с порноактриссой

Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль опроверг попытку встречи с актрисой фильмов для взрослых Клаудией Бавель.

После появления фотографий с моделью OnlyFans Фати Васкес Ямаль оказался в центре дискуссии о якобы отменённой встрече с Бавель.

В телешоу TardeAR показали закулисный разговор, где Ямаль утверждает: «Я не встретился с ней, потому что не был заинтересован». Журналист шоу предположил, что Бавель планировала сделать снимки с Ламином и продать их, но 17-летний футболист подчеркнул, что живёт с матерью, которая не пускает посторонних.

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Бавель ответила в соцсетях: якобы Ямаль сам искал с ней контакт, а не наоборот. Она опровергла отношения с несовершеннолетним, заявив, что не было никаких планов на встречу или выгоду.

В шоу она добавила, что не хотела видеться с несовершеннолетним, хотя имеет голосовые сообщения, где футболист «Барсы» намекал на совместное времяпрепровождение. Она также заявила, что футболист угрожал ей, чтобы она молчала.