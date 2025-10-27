Игроки Барсы недовольны поведением суперзвезды команды после игры с Реалом

Игроки каталонской «Барселоны» недовольны поведением испанского вингера Ламина Ямаля. об этом сообщает EL NAcional.

По информации источника, защитник Роналльд Араухо и другие футболисты каталонского клуба недовольные поведением 18-летнего футболиста, которое они считают слишком сконцентрированным на медиа, считая, что его окружение плохо его консультирует. В том числе это связанно и с недавними высказывания перед «Эль-Классико», которое «сине-гранатовые» проиграли.

В текущем сезоне Ламин Ямаль провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее в «Барселоне» нашли виновного в поражении в Эль Класико против «Реала».