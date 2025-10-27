Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игроки Барсы недовольны поведением суперзвезды команды после игры с Реалом
Испания
27 октября 2025, 16:46 | Обновлено 27 октября 2025, 16:47
Игроки Барсы недовольны поведением суперзвезды команды после игры с Реалом

В раздевалке не всех устраивает поведение Ламина Ямаля

Игроки Барсы недовольны поведением суперзвезды команды после игры с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Игроки каталонской «Барселоны» недовольны поведением испанского вингера Ламина Ямаля. об этом сообщает EL NAcional.

По информации источника, защитник Роналльд Араухо и другие футболисты каталонского клуба недовольные поведением 18-летнего футболиста, которое они считают слишком сконцентрированным на медиа, считая, что его окружение плохо его консультирует. В том числе это связанно и с недавними высказывания перед «Эль-Классико», которое «сине-гранатовые» проиграли.

В текущем сезоне Ламин Ямаль провел восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее в «Барселоне» нашли виновного в поражении в Эль Класико против «Реала».

Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Реал - Барселона Реал Мадрид
