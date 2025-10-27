В Барселоне нашли виновного в поражении в Эль Класико против Реала

Руководство каталонской «Барселоны» осталось не в восторге от игры главной звезды в Эль Класико против «Реала».

По информации испанских СМИ, боссов «кулес» разочаровал Ламин Ямаль, который не смог проявить себя на поле и попал под волну критики на фоне его последних скандальных высказываний о «Реале» в прессе.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.