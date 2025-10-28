Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
28 октября 2025, 08:12
0

RFEF не имеет претензий к вингеру сборной Испании Ямалю

Поведение 18-летнего игрока в матчах за национальную команду 10/10

RFEF не имеет претензий к вингеру сборной Испании Ямалю
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Ламин Ямаль

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не имеет претензий к вингеру национальной команды Ламину Ямалю.

По словам инсайдера Антона Мины, в федерации знают, что поведение 18-летнего вингера в матчах за сборную всегда на высоте. Они в восторге от форварда.

На молодого вундеркинда ополчились игроки «Реала» после его слов о том, что в мадридском клубе «воруют и жалуются». Испанский футболист заявил об этом аккурат перед Эль Класико, которое завершилось со счетом 2:1 в пользу «сливочных». Ямаль не отметился в этом матче.

После этой встречи Ямаль изменил данные на своей странице в Instagram: поставил на аватар черный фон, отписался от многих футболистов, в том числе от напарника по сборной Испании Дани Карвахаля. Ламина часто критиковали, что он очень много времени уделяет социальным сетям.

Ламин Ямаль Барселона Королевская федерация футбола Испании (RFEF)
Оксана Баландина Источник
