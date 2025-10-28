RFEF не имеет претензий к вингеру сборной Испании Ямалю
Поведение 18-летнего игрока в матчах за национальную команду 10/10
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не имеет претензий к вингеру национальной команды Ламину Ямалю.
По словам инсайдера Антона Мины, в федерации знают, что поведение 18-летнего вингера в матчах за сборную всегда на высоте. Они в восторге от форварда.
На молодого вундеркинда ополчились игроки «Реала» после его слов о том, что в мадридском клубе «воруют и жалуются». Испанский футболист заявил об этом аккурат перед Эль Класико, которое завершилось со счетом 2:1 в пользу «сливочных». Ямаль не отметился в этом матче.
После этой встречи Ямаль изменил данные на своей странице в Instagram: поставил на аватар черный фон, отписался от многих футболистов, в том числе от напарника по сборной Испании Дани Карвахаля. Ламина часто критиковали, что он очень много времени уделяет социальным сетям.
🚨 JUST IN: RFEF has no issues with Lamine, as they know his behavior with the NT is always 10/10. They’re delighted with the forward. @antonmeana #FCB 🇪🇸🔵🔴✨ pic.twitter.com/bgasGfInAk— Reshad Rahman (@ReshadFCB) October 27, 2025
