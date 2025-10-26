Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Ламин Ямаль опубликовал провокацию перед матчем с Реалом
26 октября 2025, 00:30 | Обновлено 26 октября 2025, 00:32
Ламин Ямаль разжигает противостояние...

ФОТО. Ламин Ямаль опубликовал провокацию перед матчем с Реалом
Instagram. Ламин Ямаль

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль накануне Эль Класико опубликовал провокационное сторис в своем Instagram.

18-летний вундеркинд разместил фото с матча на «Сантьяго Бернабеу» сезона 2024/25, в котором «Барса» обыграла «Реал» со счетом 0:4.

На фото – размытый силуэт Ямаля на переднем плане и разъяренные фанаты мадридского клуба на фоне. Символичный кадр, в котором игрок как будто наслаждается своей ролью «антигероя» для болельщиков соперника.

На фоне сторис звучит трек «SARR» от DJ GB da Disney, DJ Renan Valle и MC Menor MT – энергичная бразильская композиция, популярная среди футболистов в соцсетях. Песня передает атмосферу драйва и дерзости, что делает публикацию еще более символичной.

Таким образом, пост Ямаля можно расценить как вызов «Реалу» перед главным протистоянием в мировом футболе. Молодой талант демонстрирует уверенность и показывает, что не боится давления ни трибун, ни самого статуса Эль Класико.

фото Ламин Ямаль Реал Мадрид Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
