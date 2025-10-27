Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Вам повезло». Отец Ямаля защитил сына после провала в Эль-Класико
Испания
27 октября 2025, 01:16 | Обновлено 27 октября 2025, 01:21
306
0

«Вам повезло». Отец Ямаля защитил сына после провала в Эль-Класико

Аммунир Насруи взял слово по завершению эмоционального матча

27 октября 2025, 01:16 | Обновлено 27 октября 2025, 01:21
306
0
«Вам повезло». Отец Ямаля защитил сына после провала в Эль-Класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Отец вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, Амунир Насруи, встал на защиту своего сына после проигранного Эль-Класико в Мадриде (1:2).

18-летний Ламин оказался в центре скандала накануне матча, заявив оскорбительные слова в адрес мадридского клуба.

Игроки «сливочных» не сдержали эмоций и во время поединка пытались демонстративно закрыть рот Ямалю на футбольном поле.

После матча вспыхнул конфликт между игроками, в центре которого оказался Ламин – футболисты «Реала» хотели проучить молодого вингера за его слова.

«Вам повезло, что ему всего 18 лет. Увидимся в Барселоне», – написал отец Ямаля после поражения.

По теме:
Перетерпел: один из игроков Реала провел Эль-Класико с высокой температурой
Защитник Барселоны: «Не интересует, как Реал воспринял заявления Ямаля»
ВИДЕО. Эль-Классико – это эмоции. Реакция Хаби Алонсо на победу Реала
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Ламин Ямаль
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Футбол | 26 октября 2025, 16:26 3
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности

Виктор Хлус рассказал о своем бывшем одноклубнике и выступлении киевлян

Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Бокс | 26 октября 2025, 08:33 8
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне

Уордли сумел нокаутировать Паркера

Барселона вернет Лионеля Месси на Камп Ноу
Футбол | 27.10.2025, 02:32
Барселона вернет Лионеля Месси на Камп Ноу
Барселона вернет Лионеля Месси на Камп Ноу
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Футбол | 26.10.2025, 08:55
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Шовковский рассказал, как возникла идея поставить Ярмоленко центрфорвардом
Футбол | 26.10.2025, 21:57
Шовковский рассказал, как возникла идея поставить Ярмоленко центрфорвардом
Шовковский рассказал, как возникла идея поставить Ярмоленко центрфорвардом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 105
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
25.10.2025, 08:47 2
Футбол
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 4
Футбол
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
25.10.2025, 07:05 5
Футбол
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 41
Бокс
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
26.10.2025, 02:31
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем