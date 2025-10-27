«Вам повезло». Отец Ямаля защитил сына после провала в Эль-Класико
Аммунир Насруи взял слово по завершению эмоционального матча
Отец вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, Амунир Насруи, встал на защиту своего сына после проигранного Эль-Класико в Мадриде (1:2).
18-летний Ламин оказался в центре скандала накануне матча, заявив оскорбительные слова в адрес мадридского клуба.
Игроки «сливочных» не сдержали эмоций и во время поединка пытались демонстративно закрыть рот Ямалю на футбольном поле.
После матча вспыхнул конфликт между игроками, в центре которого оказался Ламин – футболисты «Реала» хотели проучить молодого вингера за его слова.
«Вам повезло, что ему всего 18 лет. Увидимся в Барселоне», – написал отец Ямаля после поражения.
