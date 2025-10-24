Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Жульничают и жалуются»: Ямаль подколол Реал на стриме
Испания
24 октября 2025, 12:58 | Обновлено 24 октября 2025, 13:12
50
0

«Жульничают и жалуются»: Ямаль подколол Реал на стриме

Испанский игрок дал провокационный ответ

24 октября 2025, 12:58 | Обновлено 24 октября 2025, 13:12
50
0
«Жульничают и жалуются»: Ямаль подколол Реал на стриме
Print Screen/Kings League Spain

Молодая звезда «Барселоны» Ламин Ямаль вызывающе высказался о мадридском «Реале».

Испанский вундеркинд посетил стрим медиафутбольной лиги Kings League, в котором владелец клуба «Порсинос» Ибай Льянос поинтересовался у футболиста, есть ли что-то общее между «Порсиносом» и «Реалом».

«Да, они воруют, жалуются, делают то, чего я не знаю...», – сказал 18-летний вингер «сине-гранатовых».

Льянос переспросил у Ямаля, правильно ли он услышал: «Реал» жульничает?».

Испанский футболист не стал вдаваться в объяснения и парировал.

«Ну, посмотрим, посмотрим», – ответил Ямаль.

Традиционное Эль Класико между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 26 октября.

Ранее Ямаль выложил в социальной сети дерзкое послание «Реалу» перед матчем 10-го тура испнаской Ла Лиги.

По теме:
Барселона получит серьезное усиление перед матчем против Реала в Ла Лиге
От Баварии до Борнмута. Топ-20 команд лучших европейских лиг
Названа сумма, которую Барселона «потеряла» из-за отмены матча в Майами
Ламин Ямаль Барселона Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Оксана Баландина Источник: Yahoo Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря предложила контракт одному из лучших бомбардиров Премьер-лиги
Футбол | 24 октября 2025, 12:09 0
Заря предложила контракт одному из лучших бомбардиров Премьер-лиги
Заря предложила контракт одному из лучших бомбардиров Премьер-лиги

Филип Будковский может подписать новое соглашение с луганской командой

МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Футбол | 24 октября 2025, 09:08 6
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»

Мирон Богданович – о поражении «Шахтера»

КОНОПЛЯ: Фанаты Легии кричали: «Курва, Шахтер». Догадываюсь, что это значит
Футбол | 24.10.2025, 05:37
КОНОПЛЯ: Фанаты Легии кричали: «Курва, Шахтер». Догадываюсь, что это значит
КОНОПЛЯ: Фанаты Легии кричали: «Курва, Шахтер». Догадываюсь, что это значит
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Футбол | 23.10.2025, 21:43
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Футбол | 23.10.2025, 23:56
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
23.10.2025, 06:23 1
Футбол
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
23.10.2025, 04:57 6
Футбол
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
22.10.2025, 12:53 5
Бокс
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 13
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
ШОВКОВСКИЙ: «Он не попадал в состав? Я решаю, кто играет, а кто – нет»
23.10.2025, 08:32 1
Футбол
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 10
Футбол
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем