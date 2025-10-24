«Жульничают и жалуются»: Ямаль подколол Реал на стриме

Молодая звезда «Барселоны» Ламин Ямаль вызывающе высказался о мадридском «Реале».

Испанский вундеркинд посетил стрим медиафутбольной лиги Kings League, в котором владелец клуба «Порсинос» Ибай Льянос поинтересовался у футболиста, есть ли что-то общее между «Порсиносом» и «Реалом».

«Да, они воруют, жалуются, делают то, чего я не знаю...», – сказал 18-летний вингер «сине-гранатовых».

Льянос переспросил у Ямаля, правильно ли он услышал: «Реал» жульничает?».

Испанский футболист не стал вдаваться в объяснения и парировал.

«Ну, посмотрим, посмотрим», – ответил Ямаль.

Традиционное Эль Класико между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 26 октября.

Ранее Ямаль выложил в социальной сети дерзкое послание «Реалу» перед матчем 10-го тура испнаской Ла Лиги.