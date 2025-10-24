«Жульничают и жалуются»: Ямаль подколол Реал на стриме
Испанский игрок дал провокационный ответ
Молодая звезда «Барселоны» Ламин Ямаль вызывающе высказался о мадридском «Реале».
Испанский вундеркинд посетил стрим медиафутбольной лиги Kings League, в котором владелец клуба «Порсинос» Ибай Льянос поинтересовался у футболиста, есть ли что-то общее между «Порсиносом» и «Реалом».
«Да, они воруют, жалуются, делают то, чего я не знаю...», – сказал 18-летний вингер «сине-гранатовых».
Льянос переспросил у Ямаля, правильно ли он услышал: «Реал» жульничает?».
Испанский футболист не стал вдаваться в объяснения и парировал.
«Ну, посмотрим, посмотрим», – ответил Ямаль.
Традиционное Эль Класико между «Реалом» и «Барселоной» пройдет 26 октября.
Ранее Ямаль выложил в социальной сети дерзкое послание «Реалу» перед матчем 10-го тура испнаской Ла Лиги.
Ibai: "Ah, ¿el Madrid roba?"— Kings League Spain (@KingsLeague) October 23, 2025
Lamine: "A ver..." pic.twitter.com/he3T66C5Fy
Lamine: "No pienses mucho que vas a perder"— Kings League Spain (@KingsLeague) October 23, 2025
Ibai: "Y tú tienes que marcar en el Bernabéu"
Lamine: "Eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas?" pic.twitter.com/FTjBwnH2YE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Филип Будковский может подписать новое соглашение с луганской командой
Мирон Богданович – о поражении «Шахтера»