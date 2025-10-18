ФОТО. Ламин Ямаль опубликовал дерзкое послание Реалу перед Класико
Ламин Ямаль в своем репертуаре...
Молодой вингер «Барселоны» Ламин Ямаль опубликовал в сторис фото, которое сразу узнали все фанаты каталонцев.
На снимке он празднует гол в ворота мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» (матч завершился со счетом 0:4) – момент из прошлого сезона, ставший одним из самых ярких эпизодов юного таланта.
Ямаль сопроводил кадр треком Bad Bunny & Myke Towers – Estamos Arriba («Мы наверху»)–— недвусмысленное послание перед предстоящим Эль Класико.
Таким образом, 18-летний лидер «Барсы» отправил четкий сигнал соперникам: он готов к битве с мадридцами и напоминает, чем все закончилось в прошлый раз.
Напомним, Эль Класико между «Реалом» и «Барселоной» состоится 26 октября. Матч обещает стать одним из главных противостояний сезона в Испании.
