  ФОТО. Ламин Ямаль опубликовал дерзкое послание Реалу перед Класико
18 октября 2025, 02:53
ФОТО. Ламин Ямаль опубликовал дерзкое послание Реалу перед Класико

Ламин Ямаль в своем репертуаре...

ФОТО. Ламин Ямаль опубликовал дерзкое послание Реалу перед Класико
Instagram. Ламин Ямаль

Молодой вингер «Барселоны» Ламин Ямаль опубликовал в сторис фото, которое сразу узнали все фанаты каталонцев.

На снимке он празднует гол в ворота мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» (матч завершился со счетом 0:4) – момент из прошлого сезона, ставший одним из самых ярких эпизодов юного таланта.

Ямаль сопроводил кадр треком Bad Bunny & Myke Towers – Estamos Arriba («Мы наверху»)–— недвусмысленное послание перед предстоящим Эль Класико.

Таким образом, 18-летний лидер «Барсы» отправил четкий сигнал соперникам: он готов к битве с мадридцами и напоминает, чем все закончилось в прошлый раз.

Напомним, Эль Класико между «Реалом» и «Барселоной» состоится 26 октября. Матч обещает стать одним из главных противостояний сезона в Испании.

фото Ламин Ямаль Барселона Ла Лига lifestyle чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко
