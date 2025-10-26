Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Игроки матча Реал – Барселона устроили стычку. Лунин отхватил желтую
Испания
26 октября 2025, 20:10 | Обновлено 26 октября 2025, 20:22
26 октября сливочные одолели соперников со счетом 2:1 в первом Эль Класико сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки матча Реал – Барселона на последних минутах и уже после финального свистка устроили массовую потасовку.

После того, как рефери показал Педри вторую желтую и удалил испанца на 90+10-й минуте футболисты на скамейке для запасных сцепились друг с другом. Судя по кадрам, стычку начал Винисиус Жуниор.

В этой потасовке участие принимал и украинский голкипер Андрей Лунин, который даже зазывал кого-то из соперников подойти и разобраться. Судья наградил Лунина желтой.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После финального свистка игроки не успокоились. Все началось с того, что Дани Карвахаль обратился к Ламину Ямалю и попросил его поменьше говорить. Дело в том, что до Эль Класико Ямаль на футбольном шоу Kings League обвинил Реал в «воровстве» (манипуляции с судьями и системой VAR), а также в том, что игроки сливочных еще и жалуются на что-то.

Тогда Карвахаль, как капитан сборной Испании, пообещал провести разговор с Ламином. Ямаль после слов Дани на поле позвал его в подтрибунное помещение, однако Карвахаль отказался и развернулся в другую сторону. Ямаль пошел за ним и тут уже налетели другие игроки команд, что и призвело к потасовке.

К Ямалю, в частности, обращался и Винисиус Жуниор. Сам бразилец отыграл 72 минуты и после замены не пожал руку Хаби Алонсо.

Реал одолел Барселону в первом Эль Класико со счетом 2:1 и оторвался от сине-гранатовых в таблице чемпионата Испании на пять очков – 27 против 22.

Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу фото фотогалерея Андрей Лунин Ламин Ямаль Винисиус Жуниор Дани Карвахаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dyrka
Лунтік хоч якось хоче позначити свою присутність у реалі!!) Просто посміховисько а нп футболіст, який не має гідності просто змінити клуб щоб грати у футбол, а не сидіти на лавці...
Ответить
+1
Don't push the horses
Лавочкін хоть десь себе проявив
Ответить
+1
roman75zpr
Ну теперь получается тоже в игре поучаствовал)
Ответить
+1
Olex
Перша результативна дія в сезоні. Але думаю, він свої десять ігор ще встигне набрати. 
Ответить
0
ALM
Добре, що Рюдігер не дійшов до Лунтяя
Ответить
-4
