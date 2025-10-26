ФОТО. Игроки матча Реал – Барселона устроили стычку. Лунин отхватил желтую

Игроки матча Реал – Барселона на последних минутах и уже после финального свистка устроили массовую потасовку.

После того, как рефери показал Педри вторую желтую и удалил испанца на 90+10-й минуте футболисты на скамейке для запасных сцепились друг с другом. Судя по кадрам, стычку начал Винисиус Жуниор.

В этой потасовке участие принимал и украинский голкипер Андрей Лунин, который даже зазывал кого-то из соперников подойти и разобраться. Судья наградил Лунина желтой.

После финального свистка игроки не успокоились. Все началось с того, что Дани Карвахаль обратился к Ламину Ямалю и попросил его поменьше говорить. Дело в том, что до Эль Класико Ямаль на футбольном шоу Kings League обвинил Реал в «воровстве» (манипуляции с судьями и системой VAR), а также в том, что игроки сливочных еще и жалуются на что-то.

Тогда Карвахаль, как капитан сборной Испании, пообещал провести разговор с Ламином. Ямаль после слов Дани на поле позвал его в подтрибунное помещение, однако Карвахаль отказался и развернулся в другую сторону. Ямаль пошел за ним и тут уже налетели другие игроки команд, что и призвело к потасовке.

К Ямалю, в частности, обращался и Винисиус Жуниор. Сам бразилец отыграл 72 минуты и после замены не пожал руку Хаби Алонсо.

Реал одолел Барселону в первом Эль Класико со счетом 2:1 и оторвался от сине-гранатовых в таблице чемпионата Испании на пять очков – 27 против 22.

