Барселоне не нравится образ жизни Ямаля. В клубе обеспокоены
Ямаль много времени уделяет вечеринкам
По информации испанских СМИ, руководство и тренерский штаб Барселоны обеспокоены из-за образа жизни Ламина Ямаля.
В клубе не паникуют, но менеджменту не нравится, что юный игрок уделяет столько времени вечеринкам и постоянно оказывается в историях светской хроники.
Каталонцы хотели бы, чтобы Ламин больше времени уделял отдыху и восстановлению, хотя претензий к выступлениям лидера команды нет.
Недавно Ямаль опоздал на тренировку, однако спортивный директор Деку попросил тренера Ханса-Дитера Флика на первый раз не наказывать Ламина, но футболист получил предупреждение.
В нынешнем сезоне 18-летний испанец забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
