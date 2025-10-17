Барселоне не нравится образ жизни Ямаля. В клубе обеспокоены

По информации испанских СМИ, руководство и тренерский штаб Барселоны обеспокоены из-за образа жизни Ламина Ямаля.

В клубе не паникуют, но менеджменту не нравится, что юный игрок уделяет столько времени вечеринкам и постоянно оказывается в историях светской хроники.

Каталонцы хотели бы, чтобы Ламин больше времени уделял отдыху и восстановлению, хотя претензий к выступлениям лидера команды нет.

Недавно Ямаль опоздал на тренировку, однако спортивный директор Деку попросил тренера Ханса-Дитера Флика на первый раз не наказывать Ламина, но футболист получил предупреждение.

В нынешнем сезоне 18-летний испанец забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.