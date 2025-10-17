Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселоне не нравится образ жизни Ямаля. В клубе обеспокоены
Испания
17 октября 2025, 18:21 | Обновлено 17 октября 2025, 18:33
1307
1

Ямаль много времени уделяет вечеринкам

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

По информации испанских СМИ, руководство и тренерский штаб Барселоны обеспокоены из-за образа жизни Ламина Ямаля.

В клубе не паникуют, но менеджменту не нравится, что юный игрок уделяет столько времени вечеринкам и постоянно оказывается в историях светской хроники.

Каталонцы хотели бы, чтобы Ламин больше времени уделял отдыху и восстановлению, хотя претензий к выступлениям лидера команды нет.

Недавно Ямаль опоздал на тренировку, однако спортивный директор Деку попросил тренера Ханса-Дитера Флика на первый раз не наказывать Ламина, но футболист получил предупреждение.

В нынешнем сезоне 18-летний испанец забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
Saar
Ще коли він Фліку говорив, кого ставити в старт, а кого ні, кого купувати, а кого ні, коли він вважав себе претендентом номер один на ЗМ нічого не вигравши, не ставши кращим бомбардиром і т.д. Вже видно, яке це дно. А тепер до цього додались вечірки і запізнення на тренеровки, тусовки з порнозірками. 
І близько він не буде до сучасних топ- гравців !
Ответить
0
