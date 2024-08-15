Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отец Ламина Ямала получил ножевое ранение. Живой или при смерти?
Испания
15 августа 2024, 03:18 | Обновлено 15 августа 2024, 03:25
167
0

Отец Ламина Ямала получил ножевое ранение. Живой или при смерти?

Мунир Насрауи стал участником конфликта на улице

15 августа 2024, 03:18 | Обновлено 15 августа 2024, 03:25
167
0
Отец Ламина Ямала получил ножевое ранение. Живой или при смерти?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал и Мунир Насрауи

Отец полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, Мунир Насрауи, попал в больницу в результате ножевого ранения.

Неизвестный человек якобы атаковал Насрауи на автомобильной парковке в городе Матаро. Мужчина был доставлен в госпиталь Сан Рути, что в Бадалоне.

Полиция занимается расследованием инцидента.

В то же сведения о состоянии родителя Ламина Ямала поступают противоречивые. Одни источники утверждают, что Муниор находится в больнице в тяжелом состоянии, другие сообщили, что Насрауи уже выписан и находится дома, а его жизни ничего не угрожает.

17-летний Ламин Ямаль является воспитанником «Барселоны». Полузащитник стал лучшим молодым игроком Евро-2024, который, напомним, завершился триумфом испанской сборной.

По теме:
Лидер Реала: «Нельзя проводить по 72 матча за сезон. В этом нет смысла»
Что случилось? Цыганков – вне заявки на стартовый матч Жироны в сезоне
Барселона хочет оформить сенсационное подписание вице-чемпиона мира
Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Ламин Ямал
Юрій Остроумов Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕМЬЯНЕНКО: «Если б так удалили динамовца, мы бы тоже считали это спорным»
Футбол | 14 августа 2024, 21:23 9
ДЕМЬЯНЕНКО: «Если б так удалили динамовца, мы бы тоже считали это спорным»
ДЕМЬЯНЕНКО: «Если б так удалили динамовца, мы бы тоже считали это спорным»

Бывший игрок и экс-наставник «Динамо» прокомментировал матч с «Рейнджерс»

С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 14 августа 2024, 06:23 28
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Киевляне сыграют в Q4 против австрийского РБ Зальцбург

Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Теннис | 14.08.2024, 04:21
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
Странно проигранный сет. Свитолина не без проблем стартовала в Цинциннати
В Рейнджерс дали оценку поражению дома от Динамо и вылету из ЛЧ
Футбол | 14.08.2024, 07:14
В Рейнджерс дали оценку поражению дома от Динамо и вылету из ЛЧ
В Рейнджерс дали оценку поражению дома от Динамо и вылету из ЛЧ
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Футбол | 14.08.2024, 23:59
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины
13.08.2024, 22:23 5
Футбол
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
13.08.2024, 06:23 12
Футбол
Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
Рейнджерс – Динамо – 0:2. Пихаленок и Волошин. Видео голов и обзор
14.08.2024, 00:31 1
Футбол
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
13.08.2024, 09:23 17
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
14.08.2024, 01:00 19
Футбол
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
13.08.2024, 11:48 1
Бокс
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
13.08.2024, 18:30 139
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем