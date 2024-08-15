Отец Ламина Ямала получил ножевое ранение. Живой или при смерти?
Мунир Насрауи стал участником конфликта на улице
Отец полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, Мунир Насрауи, попал в больницу в результате ножевого ранения.
Неизвестный человек якобы атаковал Насрауи на автомобильной парковке в городе Матаро. Мужчина был доставлен в госпиталь Сан Рути, что в Бадалоне.
Полиция занимается расследованием инцидента.
В то же сведения о состоянии родителя Ламина Ямала поступают противоречивые. Одни источники утверждают, что Муниор находится в больнице в тяжелом состоянии, другие сообщили, что Насрауи уже выписан и находится дома, а его жизни ничего не угрожает.
17-летний Ламин Ямаль является воспитанником «Барселоны». Полузащитник стал лучшим молодым игроком Евро-2024, который, напомним, завершился триумфом испанской сборной.
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