Отец Ламина Ямала получил ножевое ранение. Живой или при смерти?

Отец полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, Мунир Насрауи, попал в больницу в результате ножевого ранения.

Неизвестный человек якобы атаковал Насрауи на автомобильной парковке в городе Матаро. Мужчина был доставлен в госпиталь Сан Рути, что в Бадалоне.

Полиция занимается расследованием инцидента.

В то же сведения о состоянии родителя Ламина Ямала поступают противоречивые. Одни источники утверждают, что Муниор находится в больнице в тяжелом состоянии, другие сообщили, что Насрауи уже выписан и находится дома, а его жизни ничего не угрожает.

17-летний Ламин Ямаль является воспитанником «Барселоны». Полузащитник стал лучшим молодым игроком Евро-2024, который, напомним, завершился триумфом испанской сборной.