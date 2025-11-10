Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок

Украинский нападающий Артем Довбик получил травму в матче Серии А между «Ромой» и «Удинезе». Нападающий начал игру в стартовом составе, однако в конце первого тайма травма заставила его покинуть поле до завершения встречи.

По данным Sportmediaset, медицинское обследование показало повреждение сухожилия прямой мышцы левого бедра у Артема Довбика. На восстановление форварду понадобится примерно четыре-шесть недель. Такой срок делает невозможным участие Артема. в ближайших матчах сборной Украины.

Напомним, что Довбик вошел в расширенный список Сергея Реброва на ноябрьские матчи сборной Украины. Наша команда сыграет 13 ноября с Францией, а 16-го – с Исландией в отборе на ЧМ-2026.