  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
10 ноября 2025, 13:47
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок

Артем Довбик получил травму в матче против Удинезе

Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик получил травму в матче Серии А между «Ромой» и «Удинезе». Нападающий начал игру в стартовом составе, однако в конце первого тайма травма заставила его покинуть поле до завершения встречи.

По данным Sportmediaset, медицинское обследование показало повреждение сухожилия прямой мышцы левого бедра у Артема Довбика. На восстановление форварду понадобится примерно четыре-шесть недель. Такой срок делает невозможным участие Артема. в ближайших матчах сборной Украины.

Напомним, что Довбик вошел в расширенный список Сергея Реброва на ноябрьские матчи сборной Украины. Наша команда сыграет 13 ноября с Францией, а 16-го – с Исландией в отборе на ЧМ-2026.

Дмитрий Олийченко Источник: Sport Mediaset
Комментарии 12
Andrey_17
- Дав би шанс Будківському із Зорі. 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
stalker digga
Есть возможность попробовать нового игрока, но увы Ребров это не сделает.
Ответить
+3
GloryUkraine
Цікаво чи зможе оговтатися Ребров від такої жахливої новини до матчів збірної?
Ответить
+1
C.Пеклов
Гайдучика можна спробувати.
Ответить
+1
Dynamo1927
Этот лидер последний раз забивал 14 октября 2024 года Чехия. 
С того времени 7 игр 0 голов.
Я не говорю что это не лидер, но такого игрока можно заменить.
Ответить
+1
spqr-te
це скоріше шанс, аніж проблема
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Дуже шкода😢😭, тепер вся надія на Ваната!
Ответить
0
DK2025
Да, скорее это плюс для сборной
Ответить
-1
EMERIO INGARTIKO
шлактарь тим часом в говнє прозябаєт
Ответить
-6
NM16071
Добре, що вибув.
Ответить
-6
Фанаты Бленуце
Вызывайте Влада Бленуце. Он за Соловьёва и русский мир и тойоту для ВСУ купил.
Ответить
-7
