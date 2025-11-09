Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Нива Тернополь – ЮКСА – 1:4. Дубль Парагвая. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Нива Тернополь
09.11.2025 14:00 – FT 1 : 4
ЮКСА
Украина. Первая лига
09 ноября 2025, 16:54
Нива Тернополь – ЮКСА – 1:4. Дубль Парагвая. Видео голов и обзор матча

ЮКСА одержала волевую победу

Нива Тернополь – ЮКСА – 1:4. Дубль Парагвая. Видео голов и обзор матча
ФК ЮКСА

В воскресенье, 9 ноября, в Тернополе прошел заключительный поединок 15-го тура Первой лиги. Тернопольская «Нива» проиграла ФК ЮКСА со счетом 1:4.

Хозяева неплохо начали матч и быстро повели в счете. Марьян Мысык на 10-й минуте реализовал пенальти и вывел «Ниву» вперед.

ЮКСА отыгралась в середине первого тайма. На 24-й минуте Роман Ювхимец сравнял счет.

Во втором тайме слово взяли легионеры ФК ЮКСА. На 56-й минуте Парагвай реализовал пенальти, а спустя две минуты оформил дубль. Завершил начатое партнерами Венделл, который забил на 88-й минуте.

Первая лига. 15-й тур, 9 ноября. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича

«Нива» Тернополь – ЮКСА – 1:4

Голы: Мысык, 10 (пенальти) – Ювхимец, 24, Парагвай 56 (пенальти), 58, Венделл, 88

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Венделл (ЮКСА).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Кастро (ЮКСА).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Пабло Кастро (ЮКСА).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Ювхимец (ЮКСА).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Марьян Мысык (Нива Тернополь).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
