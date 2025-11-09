Нива Тернополь – ЮКСА – 1:4. Дубль Парагвая. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 9 ноября, в Тернополе прошел заключительный поединок 15-го тура Первой лиги. Тернопольская «Нива» проиграла ФК ЮКСА со счетом 1:4.

Хозяева неплохо начали матч и быстро повели в счете. Марьян Мысык на 10-й минуте реализовал пенальти и вывел «Ниву» вперед.

ЮКСА отыгралась в середине первого тайма. На 24-й минуте Роман Ювхимец сравнял счет.

Во втором тайме слово взяли легионеры ФК ЮКСА. На 56-й минуте Парагвай реализовал пенальти, а спустя две минуты оформил дубль. Завершил начатое партнерами Венделл, который забил на 88-й минуте.

Первая лига. 15-й тур, 9 ноября. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича

«Нива» Тернополь – ЮКСА – 1:4

Голы: Мысык, 10 (пенальти) – Ювхимец, 24, Парагвай 56 (пенальти), 58, Венделл, 88

Видеозапись матча

