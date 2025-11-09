Нива Тернополь – ЮКСА. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Матч начнется 9 ноября в 14:00 по Киеву
В воскресенье, 9 ноября состоится поединок 15-го тура Первой лиги Украины между «Нивой Т» и «ЮКСА». По киевскому времени игра начнется в 14:00.
Нива Тернополь
Команда начала сезон достойно, однако в последних матчах немного потеряла форму. Тем не менее, после 14 туров Первой лиги клуб имеет на счету 22 зачетных пункта и занимает 6-е место турнирной таблицы. От места в топ-4 тернополян отделяет 7 очков.
С Кубка Украины клуб вылетел после поражения против «Буковины» на стадии 1/8 финала. До этого клуб победил «Реал-Фарму» и «СК Полтаву».
ЮКСА
«Крестоносцы» в этом сезоне не радуют, особенно если принимать во внимание прошлый розыгрыш Первой лиги, где команда показала достойную игру и даже квалифицировалась в чемпионскую группу. После 14 туров чемпионата на счету «ЮКСА» есть 15 очков, благодаря которым клуб занимает 11 место турнирной таблицы. От зоны вылета тарасовцев отделяет 4 зачетных пункта.
Кубок Украины коллектив покинул на стадии 1/32 финала, после того как ему было засчитано техническое поражение за выход незаявленного игрока в игре против винницкой «Нивы».
Личные встречи
Клубы еще ни разу не играли друг с другом.
Интересные факты
- «ЮКСА» забила 10 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди команд, не находящихся в зоне вылета.
- «ЮКСА» проиграла все 4 последних выездных матча с общим счетом 9:1.
- «Нива» не может победить уже в течение 3-х матчей подряд.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.57.
14:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Отрыв «горняков» от «бело-синих» не столь значителен, как могло бы показаться
Алонсо не видит украинца преемником Куртуа