Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Нива Тернополь
09.11.2025 14:00 - : -
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
80
0

Нива Тернополь – ЮКСА. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 9 ноября в 14:00 по Киеву

Нива Тернополь – ЮКСА. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Нива Тернополь

В воскресенье, 9 ноября состоится поединок 15-го тура Первой лиги Украины между «Нивой Т» и «ЮКСА». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Нива Тернополь

Команда начала сезон достойно, однако в последних матчах немного потеряла форму. Тем не менее, после 14 туров Первой лиги клуб имеет на счету 22 зачетных пункта и занимает 6-е место турнирной таблицы. От места в топ-4 тернополян отделяет 7 очков.

С Кубка Украины клуб вылетел после поражения против «Буковины» на стадии 1/8 финала. До этого клуб победил «Реал-Фарму» и «СК Полтаву».

ЮКСА

«Крестоносцы» в этом сезоне не радуют, особенно если принимать во внимание прошлый розыгрыш Первой лиги, где команда показала достойную игру и даже квалифицировалась в чемпионскую группу. После 14 туров чемпионата на счету «ЮКСА» есть 15 очков, благодаря которым клуб занимает 11 место турнирной таблицы. От зоны вылета тарасовцев отделяет 4 зачетных пункта.

Кубок Украины коллектив покинул на стадии 1/32 финала, после того как ему было засчитано техническое поражение за выход незаявленного игрока в игре против винницкой «Нивы».

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли друг с другом.

Интересные факты

  • «ЮКСА» забила 10 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди команд, не находящихся в зоне вылета.
  • «ЮКСА» проиграла все 4 последних выездных матча с общим счетом 9:1.
  • «Нива» не может победить уже в течение 3-х матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua
Нива Тернополь
9 ноября 2025 -
14:00
ЮКСА
Нива Тернополь ЮКСА Тарасовка прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
