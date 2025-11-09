В воскресенье, 9 ноября состоится поединок 15-го тура Первой лиги Украины между «Нивой Т» и «ЮКСА». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Нива Тернополь

Команда начала сезон достойно, однако в последних матчах немного потеряла форму. Тем не менее, после 14 туров Первой лиги клуб имеет на счету 22 зачетных пункта и занимает 6-е место турнирной таблицы. От места в топ-4 тернополян отделяет 7 очков.

С Кубка Украины клуб вылетел после поражения против «Буковины» на стадии 1/8 финала. До этого клуб победил «Реал-Фарму» и «СК Полтаву».

ЮКСА

«Крестоносцы» в этом сезоне не радуют, особенно если принимать во внимание прошлый розыгрыш Первой лиги, где команда показала достойную игру и даже квалифицировалась в чемпионскую группу. После 14 туров чемпионата на счету «ЮКСА» есть 15 очков, благодаря которым клуб занимает 11 место турнирной таблицы. От зоны вылета тарасовцев отделяет 4 зачетных пункта.

Кубок Украины коллектив покинул на стадии 1/32 финала, после того как ему было засчитано техническое поражение за выход незаявленного игрока в игре против винницкой «Нивы».

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли друг с другом.

Интересные факты

«ЮКСА» забила 10 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди команд, не находящихся в зоне вылета.

«ЮКСА» проиграла все 4 последних выездных матча с общим счетом 9:1.

«Нива» не может победить уже в течение 3-х матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.57.