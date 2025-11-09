Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Нива Тернополь
09.11.2025 14:00 – FT 1 : 4
ЮКСА
Украина. Первая лига
09 ноября 2025, 16:11 |
Первая лига. ЮКСА закрыла 15-й тур разгромом тернопольской Нивы

Поединок прошел в Тернополе на стадионе им. Романа Шухевича

Первая лига. ЮКСА закрыла 15-й тур разгромом тернопольской Нивы
ФК ЮКСА

В воскресенье, 9 ноября, в Тернополе состоялся заключительный матч 15-го тура Первой лиги. Тернопольская «Нива» со счетом 1:4 проиграла ФК ЮКСА.

Поединок для хозяев начался совсем неплохо. Марьян Мысык на 10-й минуте реализовал пенальти и вывел «Ниву» вперед.

ЮКСА отыгралась в середине первого тайма. Счет в матче сравнял Роман Ювхимец.

А после перерыва настала очередь легионеров ФК ЮКСА. На 56-й минуте Парагвай реализовал пенальти, а спустя две минуты забил уже с игры. Завершил начатое Венделл, который забил на 88-й минуте.

Первая лига. 15-й тур, 9 ноября. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича

«Нива» Тернополь – ЮКСА – 1:4

Голы: Мысык, 10 (пенальти) – Ювхимец, 24, Парагвай 56 (пенальти), 58, Венделл, 88

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Венделл (ЮКСА).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Кастро (ЮКСА).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Пабло Кастро (ЮКСА).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Ювхимец (ЮКСА).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Марьян Мысык (Нива Тернополь).
