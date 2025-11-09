Первая лига. ЮКСА закрыла 15-й тур разгромом тернопольской Нивы

В воскресенье, 9 ноября, в Тернополе состоялся заключительный матч 15-го тура Первой лиги. Тернопольская «Нива» со счетом 1:4 проиграла ФК ЮКСА.

Поединок для хозяев начался совсем неплохо. Марьян Мысык на 10-й минуте реализовал пенальти и вывел «Ниву» вперед.

ЮКСА отыгралась в середине первого тайма. Счет в матче сравнял Роман Ювхимец.

А после перерыва настала очередь легионеров ФК ЮКСА. На 56-й минуте Парагвай реализовал пенальти, а спустя две минуты забил уже с игры. Завершил начатое Венделл, который забил на 88-й минуте.

Первая лига. 15-й тур, 9 ноября. Тернополь, стадион им. Романа Шухевича

«Нива» Тернополь – ЮКСА – 1:4

Голы: Мысык, 10 (пенальти) – Ювхимец, 24, Парагвай 56 (пенальти), 58, Венделл, 88

Видеозапись матча

Инфографика