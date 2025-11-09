Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первая лига. 15-й тур. 9 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
09 ноября 2025, 12:20 | Обновлено 09 ноября 2025, 12:24
Первая лига. 15-й тур. 9 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 ноября видеотрансляцию матчей 15-го тура Первой лиги

ФК Нива Тернополь

9 ноября проходят матчи 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 15-й тур, 9 ноября 2025

  • 12:00. Подолье Хмельницкий – Ворскла Полтава
  • 13:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Пробой Городенка
  • 14:00. Нива Тернополь – ЮКСА Тарасовка

Турнирная таблица

12:00. Подолье Хмельницкий – Ворскла Полтава

13:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Пробой Городенка

14:00. Нива Тернополь – ЮКСА Тарасовка

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
