Первая лига. 15-й тур. 9 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 ноября проходят матчи 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 15-й тур, 9 ноября 2025

12:00. Подолье Хмельницкий – Ворскла Полтава

13:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Пробой Городенка

14:00. Нива Тернополь – ЮКСА Тарасовка

Турнирная таблица

