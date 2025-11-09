Первая лига. 15-й тур. 9 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 ноября видеотрансляцию матчей 15-го тура Первой лиги
9 ноября проходят матчи 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 15-й тур, 9 ноября 2025
- 12:00. Подолье Хмельницкий – Ворскла Полтава
- 13:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Пробой Городенка
- 14:00. Нива Тернополь – ЮКСА Тарасовка
Турнирная таблица
