Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все решил пенальти. В прикарпатском дерби Прикарпатье обыграло Пробой
Первая лига
Прикарпатье
09.11.2025 13:00 – FT 1 : 0
Пробой
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
09 ноября 2025, 15:02 | Обновлено 09 ноября 2025, 16:26
168
0

Все решил пенальти. В прикарпатском дерби Прикарпатье обыграло Пробой

Поединок прошел в Ивано-Франковске на стадионе «Рух»

09 ноября 2025, 15:02 | Обновлено 09 ноября 2025, 16:26
168
0
Все решил пенальти. В прикарпатском дерби Прикарпатье обыграло Пробой
ФК Прикарпатье

В воскресенье, 9 ноября, в поединке 15-го тура Первой лиги «Прикарпатье» в Ивано-Франковске принимало «Пробой». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

«Прикарпатье» проиграло два предыдущих матча. Команда хотела реабилитироваться перед своими болельщиками. В свою очередь «Пробой» из трех последних матчей два выиграл и один завершил вничью.

Поединок складывался непросто для обеих команд. Соперники долгое время не могли реализовать свои моменты. На поле шла напряженная борьба, и арбитр не стеснялся раздавать желтые карточки.

Хозяева забили на 77-й минуте. Андрей Хома реализовал пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам. Этот гол так и остался единственным в матче.

В следующем туре «Прикарпатье» сыграет с «Викторией. «Пробой» отправится в гости к ФК «Чернигов».

Первая лига. 15-й тур, 9 ноября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Пробой» Городенка – 1:0

Гол: Хома, 77 (пенальти)

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Прикарпатье).
По теме:
Динамо – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Прикарпатье – Пробой – 1:0. Прикарпатское дерби. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Гол в раздевалку. ЛНЗ шокировал Динамо в конце первого тайма
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск Пробой Городенка Андрей Хома
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 09 ноября 2025, 15:07 0
Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 9 ноября и начнется в 15:30 по Киеву

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08 ноября 2025, 21:21 13
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Бокс | 09.11.2025, 07:33
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Футбол | 09.11.2025, 07:10
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Шахтер Донецк – Полтава. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 09.11.2025, 15:44
Шахтер Донецк – Полтава. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Шахтер Донецк – Полтава. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
07.11.2025, 21:07
Футбол
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
08.11.2025, 07:40 27
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
07.11.2025, 20:49 1
Футбол
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
08.11.2025, 05:22
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
08.11.2025, 00:17
Бокс
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 20
Теннис
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
08.11.2025, 02:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем