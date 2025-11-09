Все решил пенальти. В прикарпатском дерби Прикарпатье обыграло Пробой
Поединок прошел в Ивано-Франковске на стадионе «Рух»
В воскресенье, 9 ноября, в поединке 15-го тура Первой лиги «Прикарпатье» в Ивано-Франковске принимало «Пробой». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
«Прикарпатье» проиграло два предыдущих матча. Команда хотела реабилитироваться перед своими болельщиками. В свою очередь «Пробой» из трех последних матчей два выиграл и один завершил вничью.
Поединок складывался непросто для обеих команд. Соперники долгое время не могли реализовать свои моменты. На поле шла напряженная борьба, и арбитр не стеснялся раздавать желтые карточки.
Хозяева забили на 77-й минуте. Андрей Хома реализовал пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам. Этот гол так и остался единственным в матче.
В следующем туре «Прикарпатье» сыграет с «Викторией. «Пробой» отправится в гости к ФК «Чернигов».
Первая лига. 15-й тур, 9 ноября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»
«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Пробой» Городенка – 1:0
Гол: Хома, 77 (пенальти)
