Прикарпатье – Пробой. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Матч начнется 9 ноября в 13:00 по Киеву
В воскресенье, 9 ноября состоится поединок 15-го тура Первой лиги Украины между «Прикарпатье» и «Пробоем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.
Прикарпатье
Ивано-Франковский коллектив ничем особенным в текущем сезоне не выделяется. За 14 туров Первой лиги «Прикарпатье» получило 18 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас занимает 7 место турнирной таблицы. На данный момент от топ-4 команду отделяет уже 11 очков.
С Кубка Украины клуб неожиданно вылетел от «Денгоффа» на стадии 1/32 финала.
Пробой Городенка
Дебютант Первой лиги, ожидаемо, начал сезон очень тяжело. Однако сейчас результаты стабилизировались и теперь команда набирает очки. После 14 туров на счету «Пробоя» есть 16 очков, благодаря которым он занимает 9-ю строчку турнирной таблицы. От зоны переходных игр клуб оторвался уже на 5 баллов.
Из Кубка Украины городенковцы также вылетели на стадии 1/32 финала, проиграв черкасскому «ЛНЗ».
Личные встречи
Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.
Интересные факты
- 10/16 заработанных баллов в текущем сезоне Первой лиги «Пробой» набрал в последних пяти матчах.
- «Прикарпатье» забило 19 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучшие показатели только у команд по топ-4.
- «Пробой» не проигрывает на выезде уже 5 игр подряд (3 ничьи, 2 победы), в то же время «Прикарпатье» одержало всего 1 победу в последних 6 домашних матчах.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.49.
13:00
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы победили со счетом 1:0
Вингер сборной Украны провел на поле 85 минут и записал на свой счет забитый мяч