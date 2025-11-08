В воскресенье, 9 ноября состоится поединок 15-го тура Первой лиги Украины между «Прикарпатье» и «Пробоем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Прикарпатье

Ивано-Франковский коллектив ничем особенным в текущем сезоне не выделяется. За 14 туров Первой лиги «Прикарпатье» получило 18 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас занимает 7 место турнирной таблицы. На данный момент от топ-4 команду отделяет уже 11 очков.

С Кубка Украины клуб неожиданно вылетел от «Денгоффа» на стадии 1/32 финала.

Пробой Городенка

Дебютант Первой лиги, ожидаемо, начал сезон очень тяжело. Однако сейчас результаты стабилизировались и теперь команда набирает очки. После 14 туров на счету «Пробоя» есть 16 очков, благодаря которым он занимает 9-ю строчку турнирной таблицы. От зоны переходных игр клуб оторвался уже на 5 баллов.

Из Кубка Украины городенковцы также вылетели на стадии 1/32 финала, проиграв черкасскому «ЛНЗ».

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

10/16 заработанных баллов в текущем сезоне Первой лиги «Пробой» набрал в последних пяти матчах.

«Прикарпатье» забило 19 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучшие показатели только у команд по топ-4.

«Пробой» не проигрывает на выезде уже 5 игр подряд (3 ничьи, 2 победы), в то же время «Прикарпатье» одержало всего 1 победу в последних 6 домашних матчах.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.49.