Прикарпатье – Пробой – 1:0. Прикарпатское дерби. Видео гола и обзор матча
«Прикарпатье» выиграло после двух поражений подряд
В поединке 15-го тура Первой лиги «Прикарпатье» в Ивано-Франковске принимало «Пробой». Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля.
Соперники долгое время не могли реализовать свои моменты, которых было не так уж и много. На поле шла напряженная борьба, и арбитр периодически охлаждал накал страстей желтыми карточками.
Хозяева открыли счет на 77-й минуте. Андрей Хома реализовал пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам. Этот гол так и остался единственным в матче. После двух поражений подряд «Прикарпатье» добыло три очка.
Первая лига. 15-й тур, 9 ноября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»
«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Пробой» Городенка – 1:0
Гол: Хома, 77 (пенальти)
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
