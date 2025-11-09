Прикарпатье – Пробой – 1:0. Прикарпатское дерби. Видео гола и обзор матча

В поединке 15-го тура Первой лиги «Прикарпатье» в Ивано-Франковске принимало «Пробой». Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля.

Соперники долгое время не могли реализовать свои моменты, которых было не так уж и много. На поле шла напряженная борьба, и арбитр периодически охлаждал накал страстей желтыми карточками.

Хозяева открыли счет на 77-й минуте. Андрей Хома реализовал пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам. Этот гол так и остался единственным в матче. После двух поражений подряд «Прикарпатье» добыло три очка.

Первая лига. 15-й тур, 9 ноября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Пробой» Городенка – 1:0

Гол: Хома, 77 (пенальти)

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча