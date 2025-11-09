Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Прикарпатье
09.11.2025 13:00 – FT 1 : 0
Пробой
Украина. Первая лига
09 ноября 2025, 18:28 | Обновлено 09 ноября 2025, 18:30
Прикарпатье – Пробой – 1:0. Прикарпатское дерби. Видео гола и обзор матча

«Прикарпатье» выиграло после двух поражений подряд

09 ноября 2025, 18:28 | Обновлено 09 ноября 2025, 18:30
НК Пробой

В поединке 15-го тура Первой лиги «Прикарпатье» в Ивано-Франковске принимало «Пробой». Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля.

Соперники долгое время не могли реализовать свои моменты, которых было не так уж и много. На поле шла напряженная борьба, и арбитр периодически охлаждал накал страстей желтыми карточками.

Хозяева открыли счет на 77-й минуте. Андрей Хома реализовал пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам. Этот гол так и остался единственным в матче. После двух поражений подряд «Прикарпатье» добыло три очка.

Первая лига. 15-й тур, 9 ноября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» Ивано-Франковск – «Пробой» Городенка – 1:0

Гол: Хома, 77 (пенальти)

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Прикарпатье).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
