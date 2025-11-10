Юрий ВИРТ: «Сами себе попривозили моменты. Нужно принять этот удар»

В поединке 15-го тура Первой лиги тернопольская «Нива» со счетом 1:4 проиграла ФК ЮКСА. «Нива» забила первой, но затем пропустила четыре мяча. Результат поединка прокомментировал наставник тернопольского клуба Юрий Вирт.

«Сами себе попривозили моменты. Такая равная игра была, и моменты были и у нас, и у ЮКСА. Хорошая динамика была, и обе команды были заряжены. Конечно, 2:1 в меньшинстве, и здесь очень тяжело уже было. Но ребята пытались, атаковали, но уже игра была закрыта. Я понимаю, что уже шли большими силами вперед и нарвались на еще два пропущенных гола. Такие грубые ошибки приводят к такому результату. До второго пропущенного мяча все было окей. Здесь нас где-то подвела реализация, и грубая ошибка привела к такому разгромному счету. Поэтому нужно принять этот тяжелейший удар. Ребята очень хорошо настроенными вышли. Хорошее начало, и быстрый гол забили. Затем пропустили после рикошета. Конечно, такое в футболе бывает. Тяжелый удар, поэтому сейчас в раздевалке такая тишина стоит. И ребята сами не поняли, как это могло произойти. Но нужно принять этот удар и двигаться дальше», – сказал Юрий Вирт.