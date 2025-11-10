Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Юрий ВИРТ: «Сами себе попривозили моменты. Нужно принять этот удар»
Первая лига
Нива Тернополь
09.11.2025 14:00 – FT 1 : 4
ЮКСА
Украина. Первая лига
Юрий ВИРТ: «Сами себе попривозили моменты. Нужно принять этот удар»

Главный тренер тернопольской «Нивы» рассказал о причинах поражения в матче с ФК ЮКСА

Юрий Вирт

В поединке 15-го тура Первой лиги тернопольская «Нива» со счетом 1:4 проиграла ФК ЮКСА. «Нива» забила первой, но затем пропустила четыре мяча. Результат поединка прокомментировал наставник тернопольского клуба Юрий Вирт.

«Сами себе попривозили моменты. Такая равная игра была, и моменты были и у нас, и у ЮКСА. Хорошая динамика была, и обе команды были заряжены. Конечно, 2:1 в меньшинстве, и здесь очень тяжело уже было. Но ребята пытались, атаковали, но уже игра была закрыта. Я понимаю, что уже шли большими силами вперед и нарвались на еще два пропущенных гола. Такие грубые ошибки приводят к такому результату. До второго пропущенного мяча все было окей. Здесь нас где-то подвела реализация, и грубая ошибка привела к такому разгромному счету. Поэтому нужно принять этот тяжелейший удар. Ребята очень хорошо настроенными вышли. Хорошее начало, и быстрый гол забили. Затем пропустили после рикошета. Конечно, такое в футболе бывает. Тяжелый удар, поэтому сейчас в раздевалке такая тишина стоит. И ребята сами не поняли, как это могло произойти. Но нужно принять этот удар и двигаться дальше», – сказал Юрий Вирт.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Венделл (ЮКСА).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Кастро (ЮКСА).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Пабло Кастро (ЮКСА).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Ювхимец (ЮКСА).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Марьян Мысык (Нива Тернополь).
Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Юрий Вирт пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
