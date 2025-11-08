Буковина рвется в УПЛ. Команда разгромом продлила нереальную победную серию

В рамках 15-го тура Первой лиги состоялся последний субботний матч, в котором Буковина на своем поле обыграла запорожский Металлург 3:0 благодаря дублю Виталия Дахновского и голу Богдана Бойчука.

Команда Сергея Шищенко продолжает рекордную победную серию в чемпионате, которая уже достигла показателя в 13 матчей.

Буковина набрала 41 пункт и уже на 9 очков оторвалась от Черноморца, который сегодня уже успел потерять очки.

Первая лига. 15-й тур

Буковина – Металлург Запорожье 3:0

Голы: Дахновский, 29, 55, Бойчук, 88