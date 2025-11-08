Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буковина рвется в УПЛ. Команда разгромом продлила нереальную победную серию
Первая лига
Буковина
08.11.2025 14:00 – FT 3 : 0
Металлург Зп
Украина. Первая лига
08 ноября 2025, 16:35 | Обновлено 08 ноября 2025, 17:18
13 матчей без потерь очков в Первой лиге

ФК Буковина

В рамках 15-го тура Первой лиги состоялся последний субботний матч, в котором Буковина на своем поле обыграла запорожский Металлург 3:0 благодаря дублю Виталия Дахновского и голу Богдана Бойчука.

Команда Сергея Шищенко продолжает рекордную победную серию в чемпионате, которая уже достигла показателя в 13 матчей.

Буковина набрала 41 пункт и уже на 9 очков оторвалась от Черноморца, который сегодня уже успел потерять очки.

Первая лига. 15-й тур

Буковина – Металлург Запорожье 3:0
Голы: Дахновский, 29, 55, Бойчук, 88

По теме:
Полоса неудач продолжается. Виктория проиграла ФК Феникс-Мариуполь
Помог автогол. Черноморец спасся от поражения в матче с Металлистом
Чернигов – Агробизнес – 0:2. Забили во втором тайме. Видео голов и обзор
Буковина Черновцы Металлург Запорожье Первая лига Украины
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
vasilichn
Черновцы, добро пожаловать в УПЛ!!!
+1
Микола Унгурян
головне щоб втримали колектив взимку. Було б чудово якщо повернеться в "вишку"
