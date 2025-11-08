В субботу, 8 ноября состоится поединок 15-го тура Первой лиги Украины между «Буковиной» и «Металлургом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Буковина

Черновицкая команда в нынешнем сезоне находится в фантастической форме. За 14 туров чемпионата «черно-желтые» потеряли очки всего дважды, еще в 2-х стартовых турах. 38 набранных баллов позволяют «Буковине» занимать 1-е место турнирной таблицы, опережая ближайшего конкурента, «Черноморца», на 7 очков.

В Кубке Украины коллектив выбил «Авангард», «Карпаты» и «Ниву Т», благодаря чему квалифицировался в 1/4 финала турнира.

Металлург

Абсолютной противоположностью буковинцев является «Металлург». Команда, которая должна была вылетать во Вторую лигу еще в прошлом сезоне (однако сохранила прописку из-за снятия «Миная»), в текущем розыгрыше чемпионата набрала всего 6 баллов за 13 игр, поэтому пока занимает последнее, 16 место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной 12-й ступени сейчас составляет уже 6 зачетных пунктов.

Из Кубка Украины запорожцы вылетели на стадии 1/16 финала после поражения против «Феникса-Мариуполя».

Личные встречи

Коллективы играли между собой всего дважды – в рамках Первой лиги в мае 2024 года. Тогда в обеих играх с общим счетом 7:0 победила Буковина.

Интересные факты

«Металлург» пропустил 27 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.

Победная серия «Буковины» продолжается уже 15 поединков подряд.

«Металлург» забил всего 4 гола в текущем розыгрыше Первой лиги – самый плохой показатель среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу Буковины с форой –2.5 и коэффициентом 1.77.