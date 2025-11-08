Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Буковина
08.11.2025 14:00 - : -
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 ноября 2025, 09:24 |
135
0

Буковина – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 8 ноября в 14:00 по Киеву

08 ноября 2025, 09:24 |
135
0
Буковина – Металлург. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Буковина

В субботу, 8 ноября состоится поединок 15-го тура Первой лиги Украины между «Буковиной» и «Металлургом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Буковина

Черновицкая команда в нынешнем сезоне находится в фантастической форме. За 14 туров чемпионата «черно-желтые» потеряли очки всего дважды, еще в 2-х стартовых турах. 38 набранных баллов позволяют «Буковине» занимать 1-е место турнирной таблицы, опережая ближайшего конкурента, «Черноморца», на 7 очков.

В Кубке Украины коллектив выбил «Авангард», «Карпаты» и «Ниву Т», благодаря чему квалифицировался в 1/4 финала турнира.

Металлург

Абсолютной противоположностью буковинцев является «Металлург». Команда, которая должна была вылетать во Вторую лигу еще в прошлом сезоне (однако сохранила прописку из-за снятия «Миная»), в текущем розыгрыше чемпионата набрала всего 6 баллов за 13 игр, поэтому пока занимает последнее, 16 место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной 12-й ступени сейчас составляет уже 6 зачетных пунктов.

Из Кубка Украины запорожцы вылетели на стадии 1/16 финала после поражения против «Феникса-Мариуполя».

Личные встречи

Коллективы играли между собой всего дважды – в рамках Первой лиги в мае 2024 года. Тогда в обеих играх с общим счетом 7:0 победила Буковина.

Интересные факты

  • «Металлург» пропустил 27 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • Победная серия «Буковины» продолжается уже 15 поединков подряд.
  • «Металлург» забил всего 4 гола в текущем розыгрыше Первой лиги – самый плохой показатель среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу Буковины с форой –2.5 и коэффициентом 1.77.

Прогноз Sport.ua
Буковина
8 ноября 2025 -
14:00
Металлург Зп
Победа Буковини 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Парма – Милан. Прогноз и анонс на чемпионат Италии
Ювентус – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Эспаньол – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Буковина Черновцы Металлург Запорожье прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08 ноября 2025, 07:00 3
Металлист 1925 – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Жаркая битва в середине таблицы

Во Франции раскрыли планы руководства ПСЖ на Забарного
Футбол | 08 ноября 2025, 09:31 1
Во Франции раскрыли планы руководства ПСЖ на Забарного
Во Франции раскрыли планы руководства ПСЖ на Забарного

Французский гранд верит в потенциал украинца

Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Футбол | 08.11.2025, 08:03
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Легендарный полузащитник Динамо оценил разгром киевлян в Лиге конференций
Футбол | 07.11.2025, 10:40
Легендарный полузащитник Динамо оценил разгром киевлян в Лиге конференций
Легендарный полузащитник Динамо оценил разгром киевлян в Лиге конференций
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
Футбол | 08.11.2025, 08:34
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
07.11.2025, 07:23 8
Футбол
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
06.11.2025, 08:59 7
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем