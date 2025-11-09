Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сергей ШИЩЕНКО: «Завершили первый круг на мажорной ноте»

Главный тренер «Буковины» прокомментировал результат матча с «Металлургом»

Фк Буковина. Сергей Шищенко

В поединке 15-го тура Первой лиги «Буковина» на своем поле принимала запорожский «Металлург» и одержала победу со счетом 3:0. Итого матча подвел наставник «Буковины» Сергей Шищенко.

– Сергей Юрьевич, наверное, сегодняшний матч проходил по такому сценарию, как и ожидалось. В первом тайме было не так просто раскрывать плотную оборону «Металлург», но уже во второй половине встречи «Буковина» более агрессивно действовала в атаке и забила еще дважды. Какие коррективы вы внесли в перерыве и как прокомментируете поединок?

– Честно говоря, это был не лучший наш матч в игровом плане. Да, мы добились нужного результата, и я доволен счетом на табло, но в первом тайме нам было непросто. Мы ожидали, что «Металлург» будет играть от обороны – в конце концов так и произошло. Команда соперника очень плотно действовала в защите, и нам было сложно найти свободные зоны и раскрыть оборону. Не совсем доволен нашими решениями в первом тайме. Хорошо, что забили первый гол – соперник стал играть иначе. Во втором тайме появилось пространство, нам стало гораздо легче, чем в первой половине встречи. Мы начали действовать более агрессивно, быстрее продвигали мяч, создавали моменты. Это сразу дало результат. В общем, важна победа, позволившая завершить первый круг на мажорной ноте.

Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Сергей Шищенко пресс-конференция
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
