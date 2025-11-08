Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буковина – Металлург – 3:0. Дубль Дахновского. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Буковина
08.11.2025 14:00 – FT 3 : 0
Металлург Зп
Украина. Первая лига
Буковина – Металлург – 3:0. Дубль Дахновского. Видео голов и обзор матча

«Буковина» 13 матчей подряд идет без потерь очков

ФК Буковина

В субботу, 8 ноября, в матче 15-го тура Первой лиги «Буковина» на своем поле принимала запорожский «Металлург». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0.

После двух подряд ничьих на старте чемпионата, «Буковина» очков не теряла. Подопечные Сергея Шищенко смогли продолжить серию, обыграв «Металлург».

«Буковина» вышла вперед на 29-й минуте. Автором первого гола в матче стал Виталий Дахновский.

Хозяева продолжали атаковать. На 55-й минуте Дахновский оформил дубль. А в конце поединка капитан «Буковины» Богдан Бойчук установил окончательный счет.

«Буковина» уверенно лидирует в турнирной таблице. «Черноморец» отстает уже на девять очков.

Первая лига. 15-й тур, 8 ноября. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» Черновцы – «Металлург» Запорожье – 3:0

Голы: Дахновский, 29, 55, Бойчук, 88

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бойчук (Буковина).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Буковина Черновцы Металлург Запорожье Виталий Дахновский Богдан Бойчук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
