Буковина – Металлург – 3:0. Дубль Дахновского. Видео голов и обзор матча
«Буковина» 13 матчей подряд идет без потерь очков
В субботу, 8 ноября, в матче 15-го тура Первой лиги «Буковина» на своем поле принимала запорожский «Металлург». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0.
После двух подряд ничьих на старте чемпионата, «Буковина» очков не теряла. Подопечные Сергея Шищенко смогли продолжить серию, обыграв «Металлург».
«Буковина» вышла вперед на 29-й минуте. Автором первого гола в матче стал Виталий Дахновский.
Хозяева продолжали атаковать. На 55-й минуте Дахновский оформил дубль. А в конце поединка капитан «Буковины» Богдан Бойчук установил окончательный счет.
«Буковина» уверенно лидирует в турнирной таблице. «Черноморец» отстает уже на девять очков.
Первая лига. 15-й тур, 8 ноября. Черновцы, стадион «Буковина»
«Буковина» Черновцы – «Металлург» Запорожье – 3:0
Голы: Дахновский, 29, 55, Бойчук, 88
Видеозапись матча
Видео голов и обзор матча (ожидается)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Йожеф не в восторге от игры Буяльского и Пихаленка
Британец выделил Майка Тайсона