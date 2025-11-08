Первая лига. 15-й тур. 8 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 ноября видеотрансляцию матчей 15-го тура Первой лиги
8 ноября проходят матчи 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 15-й тур, 8 ноября 2025
- 11:00. Виктория Сумы – Феникс-Мариуполь
- 11:30. Чернигов – Агробизнес Волочиск
- 13:00. Металлист Харьков – Черноморец Одесса
- 14:00. Буковина Черновцы – Металлург Запорожье
Турнирная таблица
События матча
