Первая лига. 15-й тур. 8 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 ноября проходят матчи 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 15-й тур, 8 ноября 2025

11:00. Виктория Сумы – Феникс-Мариуполь

11:30. Чернигов – Агробизнес Волочиск

13:00. Металлист Харьков – Черноморец Одесса

14:00. Буковина Черновцы – Металлург Запорожье

Турнирная таблица

