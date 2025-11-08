Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первая лига. 15-й тур. 8 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Буковина
08.11.2025 14:00 – 29 1 : 0
Металлург Зп
Украина. Первая лига
08 ноября 2025, 14:00 |
Первая лига. 15-й тур. 8 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 ноября видеотрансляцию матчей 15-го тура Первой лиги

Первая лига. 15-й тур. 8 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Виктория Сумы

8 ноября проходят матчи 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 15-й тур, 8 ноября 2025

  • 11:00. Виктория Сумы – Феникс-Мариуполь
  • 11:30. Чернигов – Агробизнес Волочиск
  • 13:00. Металлист Харьков – Черноморец Одесса
  • 14:00. Буковина Черновцы – Металлург Запорожье

Турнирная таблица

11:00. Виктория Сумы – Феникс-Мариуполь

11:30. Чернигов – Агробизнес Волочиск

13:00. Металлист Харьков – Черноморец Одесса

14:00. Буковина Черновцы – Металлург Запорожье

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Буковина.
Вторая лига. 17-й тур. 8 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Рух
Форвард Динамо готов покинуть команду, чтобы иметь игровую практику
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
