Лига конференций
06 ноября 2025, 13:48 |
757
0

Эксперт: «Последние слова Суркиса должны повлиять на Шовковского и команду»

Богдан Блаватский поделился ожиданиями от украинского дня в Лиге конференций

Богдан Блавацкий

Украинский тренер Богдан Блавацкий, который возглавлял не только отечественные команды, но и работал в Польше, эксклюзивно для Sport.ua дал прогноз на сегодняшние матчи основного раунда Лиги конференций с участием наших представителей – «Динамо» и «Шахтера».

– Недавние Классические матчи с участием украинских грандов подтвердили, что они находятся в боевой спортивной форме. И хотя очные баталии в розыгрыше Кубка Украины и УПЛ проходили с переменным успехом, думаю, что это не повлияло на их психологическое состояние, и они продемонстрируют в Лиге конференций способность играть на пределе. Тем более что очередные визави – не из именитых.

Хотя, поскольку в последние годы уровень подготовки команд даже, как говорят, из не футбольных стран заметно вырос, «горнякам» и динамовцам следует быть настороже. Все же, высшее индивидуальное мастерство прежде всего донецкой команды должно пригодиться. На мой взгляд, «Шахтер» победит исландский «Брейдаблик» – 2:0, а киевляне – боснийский «Зриньски» – 1:0.

Кроме того, заявления президента ФК «Динамо» Игоря Суркиса о том, что кредит доверия к главному тренеру Александру Шовковскому не исчерпан, должны положительно сказаться на микроклимате в команде.

Ранее бывший динамовец Анатолий Демьяненко спрогнозировал счет матча «Динамо» – «Зриньски» в Лиге конференций.

Богдан Блавацкий Динамо Киев Зриньски Мостар Динамо - Зриньски Лига конференций
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
