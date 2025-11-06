Демьяненко спрогнозировал счет матча Динамо – Зриньски в Лиге конференций

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
06 ноября 2025, 12:51 | Обновлено 06 ноября 2025, 13:41
Анатолий верит в победу «бело-синих»

ФК Динамо Киев. Анатолий Демьяненко

Легенда Динамо Анатолий Демьяненко спрогнозировал счет матча третьего тура основного этапа Лиги конференций, где киевское Динамо сыграет против боснийского Зриньски.

– Ваш прогноз на матч Динамо – Зриньски?

– Я обычно прогнозы не даю, но в этот раз сделаю исключение. Динамо победит со счетом 2:1, – сказал Анатолий.

Матч Динамо – Зриньски запланирован на четверг, 6 ноября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Лига конференций Анатолий Демьяненко
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
