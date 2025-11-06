Лига конференций06 ноября 2025, 12:51 | Обновлено 06 ноября 2025, 13:41
Демьяненко спрогнозировал счет матча Динамо – Зриньски в Лиге конференций
Анатолий верит в победу «бело-синих»
Легенда Динамо Анатолий Демьяненко спрогнозировал счет матча третьего тура основного этапа Лиги конференций, где киевское Динамо сыграет против боснийского Зриньски.
– Ваш прогноз на матч Динамо – Зриньски?
– Я обычно прогнозы не даю, но в этот раз сделаю исключение. Динамо победит со счетом 2:1, – сказал Анатолий.
Матч Динамо – Зриньски запланирован на четверг, 6 ноября. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
