ДЕМЬЯНЕНКО: «Динамо немного не повезло с соперниками»

Бывший тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от игры Лиги конференций «Динамо» – «Зриньски», а также дал прогноз на матч.

– Чего ждете от матча «Динамо» – «Зриньски»?

– Во-первых, жду хорошей игры. Мотивация у динамовцев должна быть хорошей. Пора уже брать какие-то очки в Лиге конференций. Надеемся, что «Динамо» покажет достойную игру и добьется положительного результата.

«Динамо» немного не повезло с соперниками. «Кристал Пэлас» – представитель АПЛ, турецкий «Самсунспор» тоже на ходу. У «Шахтера» жереб проще. Будем надеяться, что со «Зриньски» киевляне наберут свои первые баллы.

– От кого из игроков ждете яркой игры?

– Я жду от всех. Хочется, чтобы командная игра была на высоком уровне, все должны атаковать и защищаться, только так можно добиться результата. А кто забьет, не так уж и важно, главное – чтобы забили.

– «Динамо» имело серию из шести матчей без побед, потом киевляне разгромили «Кривбасс», выбили из Кубка «Шахтер», но проиграли «горнякам» в чемпионате. Столичный клуб выходит из кризиса или об этом пока рано говорить?

– Я думаю, что «Динамо» уже выходит из кризиса. Повторюсь, что сегодня все мы ждем хорошей игры и победы. Уже пора набирать очки.

– Ваш прогноз на матч «Динамо» – «Зриньски»?

– Я обычно прогнозы не даю, но в этот раз сделаю исключение. «Динамо» победит со счетом 2:1.

Матч третьего тура основного этапа Лиги конференций «Динамо» – «Зриньски» состоится 6 ноября и начнется в 22:00 по киевскому времени.