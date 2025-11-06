Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ДЕМЬЯНЕНКО: «Динамо немного не повезло с соперниками»
Лига конференций
Бывший тренер киевлян высказался о выступлениях команды в Лиге конференций

УАФ. Анатолий Демьяненко

Бывший тренер «Динамо» Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от игры Лиги конференций «Динамо» – «Зриньски», а также дал прогноз на матч.

– Чего ждете от матча «Динамо» – «Зриньски»?

– Во-первых, жду хорошей игры. Мотивация у динамовцев должна быть хорошей. Пора уже брать какие-то очки в Лиге конференций. Надеемся, что «Динамо» покажет достойную игру и добьется положительного результата.

«Динамо» немного не повезло с соперниками. «Кристал Пэлас» – представитель АПЛ, турецкий «Самсунспор» тоже на ходу. У «Шахтера» жереб проще. Будем надеяться, что со «Зриньски» киевляне наберут свои первые баллы.

– От кого из игроков ждете яркой игры?

– Я жду от всех. Хочется, чтобы командная игра была на высоком уровне, все должны атаковать и защищаться, только так можно добиться результата. А кто забьет, не так уж и важно, главное – чтобы забили.

– «Динамо» имело серию из шести матчей без побед, потом киевляне разгромили «Кривбасс», выбили из Кубка «Шахтер», но проиграли «горнякам» в чемпионате. Столичный клуб выходит из кризиса или об этом пока рано говорить?

– Я думаю, что «Динамо» уже выходит из кризиса. Повторюсь, что сегодня все мы ждем хорошей игры и победы. Уже пора набирать очки.

– Ваш прогноз на матч «Динамо» – «Зриньски»?

– Я обычно прогнозы не даю, но в этот раз сделаю исключение. «Динамо» победит со счетом 2:1.

Матч третьего тура основного этапа Лиги конференций «Динамо» – «Зриньски» состоится 6 ноября и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Анатолий Демьяненко Лига конференций Динамо Киев Динамо - Зриньски Зриньски Мостар
Иван Чирко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
514839
Динамо не повезло:
-з суперниками
-з суддями
-з арбітрами ВАР
-з тренерами
-з гравцями
Повезло тільки з президентом клюбу та кількістю динамівських сердець, завжди готових змінити на посту головного тренера чергового, який обісрався.
Ответить
+1
Singularis
Лучше бы пробились в ЛЧ до Карабаха.
Ответить
0
